El trombonista Willie Colón, quien el pasado martes 20 de abril sufrió un aparatoso accidente mientras se encontraba junto con su esposa, reapareció hoy en las redes sociales para indicar que “la noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta”.

“Queridos amigos y fans. Siento no poder responder personalmente sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. DLB”, escribió Colón en su cuenta de Instagram.

En la tarde del domingo trascendió que el músico se encontraba estable después de sufrir un accidente grave mientras viajaban en un tipo de casa rodante o “motorhome” por el área de Outer Banks de Carolina del Norte.

Como consecuencia del impacto, el cantante y trombonista sufrió una conmoción cerebral, laceraciones en el cuero cabelludo, que requirieron de 16 grapas y fracturas en la vértebra cervical C1, según se detalló en un comunicado de prensa. Su estado, en ese entonces, fue descrito como “grave, pero estable”.

Se informó que su esposa, Julia, quien también sufrió laceraciones, poco después fue dada de alta.