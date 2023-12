El maestro Willie Rosario tendrá el privilegio de marcar la clave en lo que será un histórico concierto en celebración de sus 100 años de vida con dos de las voces más destacadas que han desfilado por su orquesta, los cantantes Gilberto Santa Rosa y Tony Vega.

Esta gran fiesta salsera denominada “Los 100 años de Willie Rosario” tendrá como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y se llevará a cabo el sábado, 27 de abril de 2024, a las 8:30 pm. Una semana después, el 6 de mayo, “Mr. Afinque” cumplirá los 100 años de vida.

“He sido una persona que Dios me ha dado más de lo que merezco, porque me dio una familia que amo mucho, tengo amigos que aprecio mucho... Me siento muy contento, muy agradecido, muy orgulloso de venir y compartir los 100 años, ¿Los 100 años? ¿De verdad?”, bromeó el maestro de la percusión esta mañana durante la conferencia de prensa para anunciar el evento. Lo acompañaron “El Caballero de la Salsa” y los productores Alexandra Fuentes y Moncho Arriaga. “Me siento bien honrado de estar en el mejor escenario que hay en Puerto Rico, contando con estos dos grandes artistas”, agregó sobre lo que será su cumpleaños.

Gilberto Santa Rosa y Tony Vega estuvieron al frente de la orquesta de Rosario en la década de 1980, cuando pegaron temas como “Lluvia”, “Botaron la pelota”, “Mi amigo el payaso”, “El antifaz” y “Busca el ritmo”, entre otros. Esta será la primera reunión oficial que harán en casi 40 años, pues han coincidido en distintas tarimas, pero nunca en un concierto centrado en la música de este maestro de los timbales.

El último álbum que grabó Santa Rosa junto con la orquesta de Rosario, “Nueva cosecha” (1986), logró la nominación al premio Grammy anglosajón.

“Le agradezco mucho a Gilberto Santa Rosa que haya pasado por mi orquesta, porque hoy día Gilberto Santa Rosa es una megaestrella, respetado en el mundo entero y le agradezco que haya pasado por mi orquesta”, manifestó Rosario ante gran parte de su familia, incluidas las hijas Liza y Marie Rosario, los nietos Joaquín y Gerardo Cintrón, y la esposa de este, Michelle Rodríguez, quien pronto lo convertirá en bisabuelo.

Para Santa Rosa, el percusionista de Coamo es sinónimo de calidad y musicalidad. “El músico que va a la Orquesta de Willie Rosario a tocar, que se prepare, porque es una orquesta musicalmente fuerte y los arreglos son interesantes”, destacó. “Willie, sin ser arreglista, logró un sonido muy partiuclar. El que oye la Orquesta de Willie entre un millón de orquestas, dice, ‘Esa es la Orquesta de Willie Rosario’. Eso es uno de los mayores logros de él, porque es un percusionista, e hizo un estilo de poner a bailar a la gente”, sostuvo el cantante.

Tanto Santa Rosa como Vega -que tuvo participación en la conferencia de prensa a través de un video- resaltaron la disciplina como uno de los valores que les legó el maestro Rosario. “La disciplina era casi militar, en una onda muy buena, pero militar”, dijo el sonero.

Tenía un doctor que cada vez que me hacía los estudios, me encontraba todo bien. Siempre me decía, ‘Este tipo va a durar 100 años’, pero todo es voluntad de Dios, porque hay gente que empieza a los 12 años fumando, bebiendo, usando estupefacientes, drogas, y llegan a los 40 o 50 y se muere, y viene otro que está haciendo lo mismo y dura 100 años. La vida es un misterio” - Willie Rosario "Mr. Afinque", percusionista

“Los 100 años de Willie Rosario” celebrará la vida del músico y compositor a través de las canciones que ha popularizado en las más de seis décadas en el género de la salsa. Además de Santa Rosa y Tony Vega, habrá otros invitados que han sido parte de esta historia musical.

Los boletos para este concierto están a la venta a través de Ticketera.