Lo ve como un proyecto muy genuino.

El entusiasmo se refleja en el intérprete puertorriqueño Willito Otero al hablar de su nueva producción discográfica, “4/20″, no solo por mostrar una vez más su versatilidad sonora, sino también por el viaje emocional variado de sus temas, y el nutrido grupo de músicos que lo acompañaron en lo que representa su segundo álbum de estudio.

“Es un logro personal. Es un proyecto soñado. Es como después de la pandemia, después de huracanes, de aquello, de lo otro, volver a entrar en carrera, pero con canciones, y en este proyecto, prácticamente, las escogí yo, que participo como compositor prácticamente en todas”, manifestó el cantautor, quien tituló el álbum de ocho temas inspirado en su día de cumpleaños: 20 de abril.

PUBLICIDAD

“La motivación principal fue celebrar la fecha de nacimiento y que este año llegué al cuarto piso”, dijo con ilusión el también sonero. “Es una fecha que tiene muchas connotaciones. También nació Tito Puente en esa fecha. Es una fecha bastante importante, porque imagínate la música latina sin Tito Puente. Y siempre que lo digo, la gente rápido (dice) ‘ven acá, ¿lo dices por la marihuana?’, pero no es por eso”, especificó al hacer referencia al día internacional de esta planta, que precisamente es el “4/20″.

El trabajo en el estudio tuvo sus desafíos. “Realmente, es ese logro después que tú haces un primer disco, que vas a hacer el segundo, cómo te vas a acomodar para que la gente disfrute de esa sensación de ‘qué chévere se escucha esto nuevo’. Es un reto porque no puedes quedarte en la monotonía”, sostuvo enfático sobre la producción que incluye las canciones “Rumba W” y “Al K-rajo”, que lanzó este año como adelanto.

De paso, Otero resaltó su conexión artística con el productor Jay Lugo, ganador del Latin Grammy en 2018. “Tengo muy buena química con Jay Lugo, que ya me había producido anteriormente un sencillo en 2018. El año pasado sacamos el primer sencillo de este disco, que fue ‘El amor de tu vida’, un ‘cover’ (Carín León). Fue un palo, y entonces ahí continuamos produciendo con él”. Los siete temas restantes son inéditos.

La riqueza de sonidos es otro aspecto que tiene muy complacido al artista. “En esta parte de mi carrera, y produciendo este disco, creo que es un disco bien genuino, que es lo que yo he logrado a través de mi aprendizaje en la plena, en el bolero, en la timba cubana, en todos los ritmos que yo he cantado. Aquí tú escuchas el disco y puedes notar también el desarrollo de un cantante que es atrevido”, precisó sobre su interés en explorar diversos gustos musicales.

PUBLICIDAD

En la producción discográfica decidió incluir temas de corte social y que inviten a la reflexión. “Eso ya lo resolvimos” es uno de los que el exponente de música tropical apunta con énfasis. “Es un tema dedicado a las parejas que se quedan con el resentimiento después de haberse separado. A lo que va el tema es que cuando uno se divorcia, se supone que uno termine el conflicto que los llevó a divorciarse. Tú no me puedes pelear a mí como si yo viviera contigo porque ya no vivimos juntos”, detalló. “Ahora vamos a dedicarnos a desarrollar el proyecto de vida que son nuestros hijos, ponerlos al día, darles cariño y darles el apoyo que ellos necesitan y merecen”, dijo. “La canción no es un tema personal, pero yo sé que en Puerto Rico eso es un problema rampante entre las parejas”, expuso con preocupación. “No es el caso mío con la mamá de mi hijo. No tenemos ningún tipo de malentendido como para tener problemas, sino que simplemente nos comunicamos y resolvemos la situación. Cuando se llevan bien, cuando hay entendimiento, cuando hay una comunicación, los hijos son felices”.

La preocupación por la violencia de género la plasma en “No necesitas permiso”. “Más que criticar, yo en los soneos traté siempre de mantener a una mujer que está pasando por ese proceso que no la puedes juzgar, porque ya es víctima, y hay que tener mucho cuidado cuando se habla de este tema porque hay que tratar de decirle todas las cosas de la mejor manera y una manera razonable, y que entienda que esto no va a cambiar, que quien único puede cambiar esto es ella tomando decisiones fuertes”, mencionó consternado. “Puerto Rico está en estado de emergencia ahora mismo con este tema, y poder llevar el mensaje también en una salsa… porque la salsa la escuchan mucho los hombres. También me parece que es responsabilidad de todos nosotros los artistas producir ese tipo de tema”.

PUBLICIDAD

Norberto Vélez lo acompaña en “Dale niña mueve”. “Es un tema más para bailar, para vacilar”, especificó, y adelantó que pronto trabajará en el video musical de esta y otras canciones del álbum. Los trompetistas Pedro Marcano y Ángel Segarra figuran entre los colaboradores de la producción discográfica.

Con su gente

La presentación de “4/20″ el domingo 26 de mayo en la Plaza Pública de Naranjito, lo tiene celebrando. Norberto Vélez y el cuatrista Christian Nieves son algunos de sus invitados del evento, que comenzará a las 12:00 del mediodía con un programa que abarcará la presentación del grupo de baile de la Escuela de Bellas Artes de Naranjito, y un show de niños trovadores, entre otros.

“Es un sueño hecho realidad. Presenté mi primer disco (‘Que comience la función’, en 2016) en privado para prensa, para artistas, para invitados. Esta vez dije ‘tiene que ser una fiesta de pueblo, en Naranjito, que es mi pueblo de nacimiento, donde me crié, donde vive mi mamá, mi familia, y va a ser tremendo, va a ser supersatisfactorio’. Voy a tener a mi abuela con sus 88 años allí viendo a su nieto cantando con su orquesta”, resaltó con orgullo el vocalista de 23 años de trayectoria.

“Ver a mis hermanos, a mis primos, a mi familia… Tengo muchos compañeros, me gradué cuando era una sola ‘high school’, que éramos una clase graduanda de sobre 200 estudiantes. Los comerciantes de Naranjito, que me están ayudando para la producción, los auspiciadores. Cantarle a mi pueblo estas canciones por primera vez, va a ser superemotivo”.