El cantante Willito Otero aprovecha este tiempo de aislamiento social para hacer una retrospección artística e identificar el rumbo y sentido que dirigirá su carrera una vez pase esta experiencia. Es un ejercicio individual que, dijo, sus colegas deben repetir.

“Este es el momento en que los cantantes, músicos, actores, actrices, poetisas, pintores, debemos sentarnos en la escalera de la casa o en el sofá, y decir, ´¿Qué puedo hacer en este momento que sea completamente pro el pueblo, pro mi familia?, porque no hay un concierto, no hay una gira, no hay un guiso, pero la creatividad sí continúa, debe continuar, y pienso que es un momento en el que uno se engrandece, porque te toca”, expuso.

De esa reflexión artística, Otero tuvo un reencuentro con la guitarra y comenzó a jugar con la idea de desarrollar una letra que abordara la realidad de la pandemia del coronavirus Covid-19 desde una perspectiva positiva y proactiva. Ese fue el géneris de la balada “Tal vez”, disponible en la red Youtube.

“Esta canción no es solo para los salseros, esta canción es para los salseros, para los merengueros, para los baladistas, para los poperos, para los reguetoneros“, advirtió del tema que trabajó conjuntamente con su director musical Sabier Díaz, y el pianista Frankie Suárez.

Dijo que la grabó en balada porque no quiere que se le aprecie únicamente por su talento para la salsa, que es su género y fuente primaria, “porque mucho antes, cantaba baladas y boleros”.

Previo a este tema, el artista presentó “Tiembla mi isla”, una salsa que aborda la situación que se vivió en la zona suroeste de la Isla a causa de la actividad sísmica que afectó en el inicio del año.