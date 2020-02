Cada uno apuesta a probar que es mejor que el otro.

Entre bromas, los salseros Willito Otero y Kayvan Vega alardean en cuanto a por qué uno prevalecerá sobre su contrincante durante el Duelo al Atardecer en el Día Nacional de la Zalsa, que este año celebrará la edición número 37 el próximo 8 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn, en Hato Rey.

“Nos asignaron un tema, que se llama Debate, que grabó Tommy Olivencia hace muchos años. El maestro Luis García con la orquesta oficial en el Día Nacional, es el que nos va a acompañar, va a hacer el arreglo. Vamos a cantar la letra parte y parte”, detalló Willito Otero sobre la dinámica del encuentro. “Cuando viene el soneo, ahí viene la tiraera y empiezo yo a demostrar que soy mucho mejor que Kayvan”, aseguró el exponente tropical, provocando la carcajada de su oponente musical.

“Eso es lo que dice él”, dijo Vega, natural de Aibonito. “A mí me enseñaron desde pequeño que yo no alardeo de lo que yo soy. Yo lo demuestro”, añadió, originando en Otero mayor interés en confrontarlo.

“Kayvan dice que es mi maestro, pero el estudiante salió más bravo que el maestro y eso lo tiene que le duele el corazón”, dijo el salsero de Naranjito, argumento que refutó su colega.

“Fíjate no. A mí me gustaría que eso pasara, pero eso no va a pasar”, aseguró Vega, para luego hacer una tregua y ambos expresar cuánto valoran la oportunidad del duelo que forma parte del espectáculo de Zeta 93 FM, que acostumbra reunir los máximos exponentes de salsa.

En este sentido, Otero hizo referencia a la experiencia de más de dos décadas que cada uno tiene en su trayectoria artística.

“Nos ha tocado mucha calle, mucho taller. Hemos tocado en muchos negocios para ir desarrollándonos. Y esto es fruto de eso”, valoró el cantante, quien actualmente promueve el sencillo Tiembla mi isla, inspirado en los eventos relacionados con los movimientos telúricos de este año.

“Hay algo que es bien importante, y es que los dos no nos representamos solamente a nosotros. Representamos a todo el grupo de jóvenes músicos, jóvenes proyectistas, jóvenes cantantes que han decidido irse por la salsa, y que también necesitan oportunidades como estas que nos acaban de llegar a nosotros en el Día Nacional de la Zalsa”, agregó el artista, quien ha trabajado como colaborador con Los Pleneros de Severo, el percusionista Pete Perignon, Edwin Clemente y las orquestas de Bobby Valentín, entre tantas otros.

Esto los lleva a analizar cuán difícil ha sido probarse en el género como parte de la nueva generación de salseros. Vega reflexiona sobre el interés en que el público les dé una oportunidad.

“Ha sido cuesta arriba en el hecho de que, cuando optamos por hacer música de nosotros, a tratar de dejar ese grano de arena nuevo, esa transición es un poco complicada dado el hecho de que el salsero en Puerto Rico es más tradicional, y nuestros exponentes de toda la vida, siguen gustando al pueblo”, observa el intérprete, quien trabajó diez años con Tommy Olivencia, y otra década con Willie Rosario, entre otros.

“Ha sido un poco más complicado porque la gente quizás hasta cierto punto nos ve como que queremos desplazar a los pioneros, y no es real. Lo real que queremos nosotros, como parte de esa escuela, es dejar que la gente vea que aprendimos bien de la gente que nos enseñó”, añadió el vocalista, quien aclaró que para el duelo de soneos, solo se ensayará la letra de la canción.

“La improvisación no se puede ensayar porque yo voy a cantar con un contrincante que lo que yo diga, él lo va a contestar y viceversa, que por más que yo trate de llevar un formato, no se va a poder establecer nunca”, enfatizó el cantautor, quien promueve el sencillo Esa mulata.

De paso, cada uno resaltó los atributos de su colega. “Willito siempre ha estado preparado. Más allá de que sea mi amigo, y como mi familia, él es uno de los más preparados que está para hacer esto”, destacó el cantante, quien fue enfático en que se tratará de una tiraera apartada de ofensas.

Otero, a su vez, manifestó su complacencia por competir contra el salsero. “Si yo no pensara que está preparado, no hubiera dicho que sí cuando me llamaron de SBS”.