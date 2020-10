No ha sido muy creyente del ejercicio de votar, pero este año el vocalista de la banda Cultura Profética, Willy Rodríguez, está convencido de que se están dando las herramientas para “empujar” un cambio en el país, y eso lo observa con el movimiento Victoria Ciudadana.

Abiertamente adelantó que votará por la candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro y por el aspirante a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, porque cree en ellos a nivel personal y por lo que promueven en sus respectivas plataformas políticas.

“En general, no he creído mucho en votar, porque siempre he sentido que no hay suficientes alternativas y que a fin de cuentas sigue siendo un juego de parar bandos y mantener a la gente en el mismo lugar, pero con estas alternativas sí se siente que hay herramientas, que sí se pueden lograr ciertos cambios básicos para que por lo menos podemos seguir cambiando el país poco a poco. Esto no va a cambiar en cuatro años, así que aunque no salga electo un candidato alternativo, si tiene buenos números, si hay ciertas personas que entran en buenos lugares, siento que se va empujando poco a poco y la gente va viendo que sí se puede”, expuso el artista que junto con su banda celebra las dos nominaciones a los premios Latin Grammy; Mejor Álbum de Música Alternativa por “Sobrevolando” y Mejor Canción Alternativa por “Caracoles”.

“Lo vimos hace cuatro años con los números de Lúgaro y espero que este año sean más sorprendentes. Yo voy por ella, porque la conozco, confío en ella. La conozco desde nena, estudiamos en la escuela juntos. Creo que ella es tres años menor que yo, pero éramos panitas de la escuela, la visitaba en su casa, somos buenos amigos”, compartió.

“Creo en ella y en Victoria Ciudadana como concepto, porque tiene la red de redes que me parece una herramienta increíble para Puerto Rico, donde las personas tienen más votos, más decisión, que no es solamente votar por un partido o por una cara, sino por oportunidades de tener la mano puesta en decisiones importantes”, puntualizó, quien además espera una amplia representación de la juventud en las urnas el próximo 3 de noviembre, igual que se vio en la “revolución” del verano del 19.

Llegaron las nominaciones esperadas desde “La dulzura”

El músico hizo estas declaraciones mientras celebrar el reconocimiento que le hizo la Academia Latina de la Grabación al más reciente álbum de la banda, “Sobrevolando”, un trabajo que les tomó largo tiempo, pero muchas más satisfacciones.

“Me esperaba algo así de ‘La dulzura’ (2010). Quizás nos quedamos un poco reacios, pero no victimizados porque entendemos que nuestra propuesta además de ser casi siempre diferente, siento que los premios se basan en cómo mueves un proyecto, cómo lo trabajas, y como nosotros somos independientes, no tenemos las herramientas que tienen las grandes disqueras. No lo sentimos personal, pero sí sabíamos que lo que habíamos logrado, merecía premio, y el premio mayor ha sido que el disco duró, nos mantuvo girando por 10 años. Con eso estamos más que contentos y poder ver la nominación ahora, no solamente con el disco, sino con el tema, es superbonito”, expresó el compañero de Omar Silva, Ernesto “Bebo” Rodríguez y Eliut González.

La banda aprovecha la pausa de la pandemia para levantar un salón de ensayos y posible estudio de grabación propio.

Cultura Profeta, formada hace 24 años, sintió el golpe de las cancelaciones de eventos masivos a causa de la pandemia justo cuando iniciarían una gira. La pausa, sin embargo, les está permitiendo organizar distintas asuntos de la banda, incluido el poder establecer un estudio de ensayos y posiblemente de grabación para sus propios proyectos.

Igualmente preparan el lanzamiento de las ediciones en vinilo de “Sobrevolando” y “La dulzura”, y más adelante, las versiones instrumentales de los mismos proyectos.

“Lo más chévere es que hemos tomado el tiempo para organizar muchas cosas como banda y como disquera, que nos hacía falta un tiempo de organizar un montón de las cosas necesarias que uno como creativo a veces deja un poco para después y eso nos asegura que cuando arranquemos, vamos a tener muchas más cosas en control", indicó el músico.

Asoma otra colaboración

La combinación surgida en el 2010 entre Cultura Profética y Jowell & Randy con el tema “Solo por ti” se repetirá prontamente con otra colaboración de la que solo falta colocar la voz de Willy.

“La colaboración que hicimos hace años fue un éxito, no solamente en Puerto Rico sino que en Latinoamérica es un tema bastante emblemático y el público había estado esperando una continuación y, por fin, vamos a tener un tema juntos”, anticipó.