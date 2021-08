Colmado de bendiciones. Así se siente el exponente urbano Wisin en esta etapa de su vida cuando repasa las razones para sentirse agradecido.

La espera de un nuevo bebé, el lanzamiento de un tema con un vídeo musical que busca resaltar la belleza de la mujer, y un álbum en proceso junto con quien ha sido su cómplice principal en su trayectoria en el género urbano, Yandel, son solo algunos de los motivos para que se dibuje una amplia sonrisa en el intérprete, que hoy estrena el visual del sencillo Playita.

“Mi interés es llevar a alegría al pueblo, lo que siempre he tratado de hacer en cada producción que trabajo”, expresó el artista a Primera Hora por videollamada desde Miami, Florida, donde se encuentra trabajando el próximo álbum a dúo con Yandel.

Al hablar del video musical del sencillo en promoción, que se filmó en el Balneario de Isla Verde (Carolina) y que estrena en su canal de YouTube, el reguetonero establece el propósito de llevar un mensaje inclusivo en la intención de resaltar el encanto femenino.

“Siempre las mujeres tienen algo bonito que dar porque la mujer es lo que mueve al mundo”, expresó. “Desde Mi niña venimos enalteciendo a la mujer y su importancia en nuestra sociedad. En este nuevo video dejamos claro que no hay un tamaño, un color o prototipo de belleza”, afirmó. “La intención es llevar este mensaje de igualdad. Tratar de que toda mujer que esté allá afuera se identifique”, sostuvo, y abundó sobre lo que tuvo en cuenta al producir el tema bailable.

“Nosotros los puertorriqueños somos rumba y eso es lo que trato de traer”, expresó con entusiasmo. “Siempre tratando de llevar lo que es mi esencia. Recuerdo cuando (grabé) Saoco con Daddy Yankee, la reacción con Vacaciones, cuando hice Duele el corazón, con Enrique Iglesias. Se trata de traer un tema para que la gente cuando lo escuche y vea el video, olvide los problemas y le dé con bailar”, dijo sobre el sencillo trabajado bajo su disquera La Base Music Group. “Le doy las gracias a Medalla, una empresa puertorriqueña que respeto, y que está en alianza conmigo en este proyecto como una campaña de verano”.

El sencillo cuenta con un estribillo del antiguo éxito Te voy a dar más candela, del desaparecido dúo Héctor “El Father” y Tito “El Bambino”.

“Siendo muy fanático de Héctor y Tito, lo traigo de manera respetuosa”, destacó. “Creo que va a ser interesante y traté de hacerlo siempre respetando su tema original, pero haciendo algo interesante, diferente”.

Mucha ilusión por Daniel

Precisamente, entre las numerosas imágenes que el también productor suele compartir en sus redes sociales, figuran instantes en familia en alguna playa. El intérprete natural de Cayey resaltó cuánto valora estos momentos, aunque enfatizó que lo más importante no es el espacio, sino la compañía valiosa de los suyos.

“Amo compartir con mi familia. No se trata del lugar donde vayas, sino poder compartir con ellos donde esté, puede ser en el cine, puede ser en mi finca, en la playa, puede ser en un salón, puede ser cogiendo clases con ellos”, compartió el padre de Yelena y Dylan, de 13 y 12 años respectivamente, procreados con su esposa, Yomaira Ortiz. El exponente urbano hizo referencia a cuánto el fallecimiento de la pequeña Victoria en 2016, a un mes de nacida, influyó en tener en cuenta esta prioridad.

“Hace varios años, después de la muerte de Victoria, decidí darle tiempo de calidad a lo que merece tiempo de calidad, porque a veces nosotros los artistas con tanto éxito no nos damos cuenta de que estamos perdiendo tiempo valioso en que podemor estar con gente que te ama”, reflexionó. “Cada vez que tengo la oportunidad, que tengo tiempo de estar con ellos, de disfrutar al máximo ese tiempo, es un tiempo que me recarga el corazón, recarga mi vida, y para mí es importante”.

El veterano artista expresó cuánto se esfuerza para separar ese tiempo dentro de una agenda que, por costumbre en la industria de la música, suele ser muy cargada de compromisos.

“El balance todos los días lo sigo buscando. No hay nadie perfecto. No hay relaciones perfectas. No hay este momento que te diga ‘todo está increíble’, no. Todos los días trabajamos para seguir creciendo en grande, para poder llevar a nuestros hijos por un camino correcto”.

Wisin, quien en junio hizo pública la noticia de que esperan otro hijo, al que llamarán Daniel, destacó que se trataba de una ilusión que por años se mantuvo presente en la pareja.

“Anhelábamos tener otro bebé, después de la experiencia que tuvimos, pero siempre con ese miedo porque somos seres humanos, y ese miedo de ¿volveremos a pasar situaciones tan atroces como la que pasamos? Pero sabes que Dios es perfecto. Creo que en Dios no hay casualidad. Dios no se equivoca. Dios siempre llega a tiempo. Estoy más que bendecido, no solo a nivel profesional, porque yo todos los días trabajo para hacer cosas grandes y me esfuerzo. Soy un soñador. Pero cuando estas bendiciones llegan a tu vida, entiendes que de una forma o de otra, Dios se acuerda de ti. Es algo que todavía estoy digiriendo, que todavía estoy disfrutando. Ayer estuvieron en una cita, y yo por acá. Mi señora me llamó y me dice que todo está en orden, así que este tipo de noticias son las que me llenan”, compartió Juan Luis Morera Luna, y reiteró sobre el estado saludable de Yomaira.

“Esperábamos que fuera un embarazo un poco más fuerte, pero gracias a Dios todo ha estado en orden”, afirmó. “Ayer tuvimos la oportunidad de ver por primera vez el sonograma 3D, ese que se ve la cara, y es hermoso, todo está perfecto”. El intérprete puntualizó la etapa de felicidad que vive la familia.

“Este refrán siempre me lo guardo en el corazón, ‘después de la tormenta, siempre llega la calma’, y ‘después de una noche oscura, siempre sale el sol’, y eso es lo que estamos viviendo. Estamos disfrutando este proceso al máximo”.

Vislumbra cerrar un ciclo con Yandel

El lanzamiento del álbum La última misión y una gira de conciertos bajo el mismo nombre forman parte de los nuevos proyectos que el artista trabaja a dúo con Yandel, su compañero en la escena musical por más de dos décadas.

“Como artista solista he hecho cosas maravillosas, y Yandel como solista, también, pero la realidad es que cuando nos juntamos, es explosivo”, reveló.

La química que los ha hecho famosos por temas como Algo que me gusta de ti, Sexy movimiento y Reggaetón en lo oscuro, entre tantos otros, prevalece como un motor para volver a trabajar juntos.

“Hemos recibido millones de peticiones de las redes sociales para el show de Wisin y Yandel. La gente se lo disfruta. Por eso estamos terminando un disco nuevo para este 2022. Volvemos con un espectáculo impresionante, con grandes invitados, con música nueva, obviamente, pero también con el Rákata, con Mayor que yo, Noche de sexo, con todos nuestros éxitos, pero con un nuevo concepto a nivel musical”, afirmó, y anunció los planes de presentar su gira en diciembre del año próximo.

“Está quedando impresionante lo que estamos haciendo, con muchos artistas grandes, no solo del mercado latino, sino también del mercado americano, son parte de esta propuesta. Y feliz porque cada vez que trabajo con Yandel me remonto a lo que son mis inicios”.

El productor también adelantó los planes de trabajar en el cierre de un ciclo como dúo con su compueblano.

“Estoy seguro de que cuando lleguemos a anunciar esta gira y este disco, la gente va apoyar grandemente este proyecto y van a sentir esas emociones que han sentido durante tantos años con nuestra música y nuestros conciertos”, aseguró complacido. “Creo que después de tantos años de carrera, tenemos que ser responsables con millones de personas y, obviamente, darle un disco nuevo, pero están pasando cosas maravillosas en mi carrera como solista, cosas maravillosas en la carrera de Yandel como solista, y creo que después de esta gira… después de más de dos décadas de éxito, de poder complacer peticiones…, pero ya cerrando un ciclo de lo que es un dúo muy exitoso. No podemos conocer ni anticipar el futuro, no soy ese tipo de persona, no tengo el poder para hacerlo, pero sí, los planes son hacer algo épico ya cerrando un ciclo, cerrando una carrera de tantos años”.