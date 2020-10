View this post on Instagram

Posted @withregram • @traphouselatino CHALLENGE ALERT! 🚨 #Miniñanosedeja LEVÁNTATE contra el abuso a la mujer, CANTA MI NIÑA con el mejor maquillaje que puedas crear y NO TE DEJES de nadie. ¡El 22 de octubre escogeremos 3 ganadores! Challenge rules: Dale Tag a @wisin @myketowers @traphouse @labase Canción: Mi Niña Pon el Hashtag #Miniñanosedeja Juezas; @jesaaelys @candylover89 Cash Prizes: Primer Lugar $2,000 Segundo Lugar $1,000 Tercer Lugar $500 ¡ÉXITO!