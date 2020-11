Al artista urbano Wisin le encanta festejar cada logro y compartir cada proyecto profesional con su fanaticada. Pero también, se siente comprometido en utilizar su voz para levantar conciencia sobre problemáticas que afectan a la sociedad, aunque sean temas que se aparten del ánimo de celebración que le agrada mostrar en otros asuntos.

Uno de ellos es el que concierne a la violencia contra la mujer, y más cuando se centra en el alza de asesinatos reportados en meses recientes en Puerto Rico, pero que también se refleja en otros países del mundo.

“Me siento muy triste. Nosotros nacimos de una mujer”, reflexionó ayer en entrevista telefónica desde su natal Cayey, donde se mantiene trabajando proyectos musicales en su disquera La Base Music Group.

“Me han tocado de cerca muchos de estos casos”, confesó con pesadumbre. “El caso de Rosimar (Rodríguez Gómez) es familia, es de una gente que quiero mucho de Cayey, que respeto”, dijo sobre el crimen de quien en septiembre fuera secuestrada en Toa Baja, y asesinada.

“Me da mucha tristeza. Todas las mujeres tienen el mismo valor. Eso es lo que tenemos que fomentar en la sociedad”, sostuvo enfático la voz del éxito Mi niña, y reveló cuánto lo marca en el rol de criar.

“Tengo una hija de 13 años (Yelena) y me identifico porque creo que como padres, tenemos que empezar a orientar de una manera más certera a nuestros hijos y a nuestras niñas, que tengan una base sólida”, expuso enfático el también empresario. “Que cuando vayan a la calle y se enfrenten con una sociedad hostil, puedan buscar ayuda, poder identificar cuando ella está en un momento en que necesita ayuda, y no permitir que las cosas lleguen a un nivel en que ya no tienen reversa, pero que podemos detenerlas buscando ayuda a tiempo”.

El reguetonero quiso compartir unas palabras de solidaridad a los seres que han sido tocados directamente con esta problemática social.

“Quiero enviar un mensaje de condolencias a todos los familiares que han perdido a una mujer a manos de una persona vil por lo que sea. Es muy triste”, resaltó José Luis Morera Luna.

A su vez, se expresó en torno a cómo el paso de los años lo ha llevado a reflexionar sobre las letras de sus composiciones en un género musical que ha sido señalado por el contenido machista de muchos temas.

“Si yo hubiese tenido la madurez que tengo ahora al principio, quizás no hubiese hecho muchas de las cosas que hice”, confesó pensativo sobre sus orígenes a dúo con Yandel. “Pero de esos errores aprendí. Mi madurez se interpone en este momento y puedo decir en frente de una cámara, si en algún momento ofendí a alguien con mis letras, que me disculpe. Pero no me arrepiento porque son parte de mi pasado, es parte de mi biografía. Son errores, y a veces los errores te hacen crecer”, señaló.

“Tengo una niña de 13 años, y hay un nuevo demográfico que está entrando muy fuerte, niñas de 10, 12, 13, 14, 15 años, bailando mi música. Si yo como líder, como persona que llevo un poquito más de tiempo, puedo llevar un mensaje contundente, lo hago con humildad y con mucho respeto también”.

Desde Cayey para el mundo

A nivel profesional, el también productor celebra el alcance mundial por el sencillo Mi niña.

“Lo que está pasando es mágico. En España es número uno. La radio nacional en Santo Domingo, número uno, y no me lo esperaba porque esto es un proyecto independiente de La Base, de una disquera que nació hace muy poco, y lo que estamos viendo son unos resultados apoteósicos. Gracias a Dios por la aprobación y las millones de personas también que aprueban lo que hago, porque si no, nada pasaría”, valoró sobre el tema que a poco más de un mes de lanzamiento, debutó número uno en tendencias mundiales de YouTube, y cuyo video musical supera las 72 millones de reproducciones en la plataforma digital.

“El tema es un homenaje directo a todas las chicas latinas y a las mujeres en general, así que quise hacer el video donde no hay mejores que otras, sino rubias, trigueñas, coloradas, llenitas, más flaquitas, todas con un gran valor”.

Wisin adelantó con entusiasmo el lanzamiento del tema No me acostumbro, para el 2 de diciembre, y que contará con las colaboraciones de Ozuna, Reik y Miky Woodz.

“Seguimos haciendo buena música”, afirmó. “No me acostumbro es un tema que se produce en Puerto Rico también, La Base, con una intro espectacular, donde vamos a ver un Ozuna romántico en su mayor esplendor, con la voz que lo caracteriza”, resaltó.

“Después de Me niego decidí hacer un junte como éste porque dio resultados, y lo que da resultados, hay que repetirlo. La gente lo aprobó y aquí venimos otra vez a la carga, con un supertema, con una superproducción”, destacó sobre el sencillo, y anunció que contempla para principios de 2021 el lanzamiento del álbum debut “hecho en la montaña” de Los Legendarios, en colaboración con los productores Rafy y Marc, responsables de éxitos como Vacaciones, Quisiera alejarme y Escápate conmigo, entre otros.

“Es una soñadora”

La esposa del artista urbano, Yomaira Ortiz, promueve el lanzamiento de la línea de ropa God Never Fails (Dios nunca falla).

“La felicito”, expresó con marcado orgullo, y adelantó con júbilo que “cumple años mañana (hoy). Está de celebración”.

El reguetonero admiró su determinación para materializar sus planes como empresaria.

“Es una soñadora. Cuando tú tienes la oportunidad de poder hacer una empresa y poder crear, y llevar a cabo un sueño, es una oportunidad de la vida, y que quiera llevar un mensaje mediante su proyecto, es más efectivo todavía”, resaltó.

“Cuenta con todo mi apoyo. Es una mujer espectacular en todo el sentido de la palabra, y estoy seguro de que va a tener mucho éxito, tanto ella como Jean Cintrón”.