Las expectativas de ventas del productor Francisco “Paco” López eran altas, considerando que será la última vez que Wisin & Yandel actuarán como dúo en un escenario, pero jamás al punto de imaginar que vendería nueve funciones en 24 horas, y que hoy mantiene abiertas las funciones 12 y 13 de lo que será la gira “La última misión”.

Hasta entonces el récord de ventas en 24 horas era de cuatro funciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel; Agrelot y lo logró el artista urbano Rauw Alejandro, también bajo la producción de Paco López. Ahora esa cantidad se triplicó.

PUBLICIDAD

“Yo me esperaba algo así, pero no lo que pasó, obviamente”, reaccionó el líder de No Limit Entertainment, quien coordinó que el anuncio del cierre de la gira en la Isla saliera simultáneamente con las fechas en Estados Unidos. “Yo sabía que el anuncio iba a impactar e iba a ser algo grande, pero nueve funciones en un día, eso jamás me lo hubiese imaginado”.

Al contabilizar esas nueve funciones, el resultado en boletos vendidos fue 107,980. López estimó que por cada función habrá entre 13,200 a 14,000 personas, una vez sumen los boletos de cortesía, se determine el diseño final del montaje y la configuración final para las áreas de asientos.

Los conciertos comenzarán el 2 de diciembre y se extenderán durante todos los fines de semanas del mes hasta el día 30. Estas fehas las separó con un año y medio de anticipación. “Quería hacer fines de semana y darle unos días de descanso a los muchachos, para que puedan hacer un buen show y nos salió perfecto. Esto es primera vez también que se ha hecho”, comentó.

¿Qué esperar de ‘La última misión’? Un montaje millonario.

En medio de la incredulidad que percibe por parte de Wisin & Yandel por este éxito, ambos artistas le han sido enfáticos al productor en que lo que se proyecte desde la tarima hacia el público debe ser “inolvidable”.

El show de Puerto Rico, definitivamente, no será igual que el resto de la gira. Eso era de esperarse y superará por mucho lo que presentaron en el 2018, cuando habían establecido el récord de ocho funciones totalmente vendidas.

PUBLICIDAD

“Este montaje va a ser mucho más grande... Ellos no están escatimando en las reuniones de producción que hemos tenido, lo quieren dejar todo en la tarima, así que venimos con cosas muy grandes”, advirtió el empresario de la industria de entretenimiento.

Será una inversión de $3 millones aproximadamente, solo en el andamiaje técnico.

“Nosotros vamos a tener lo último en los muñequitos en la tecnología. Vamos a traer todo lo nuevo, elementos que nunca se han visto en Puerto Rico. Ya Wisin & Yandel están hablando con colegas para traer artistas invitados de renombre”, anticipó López del espectáculo que será grabado. “En producción técnica de seguro se nos van tres millones en lo que vamos a montar allí. Estoy hablando de la parte técnica, la pantalla, el sonido, las luces, esa parte técnica. Luego le sumas las cosas adicionales, vestuario, stylist, bailarines, staff, eso es un sinnúmero de personas. Ahí va a haber más de 300 personas trabajando cada noche por parte de la producción”. A este equipo de trabajo se añaden otras 400 personas aproximadamente del coliseo.

Lo que me dicen todo el tiempo es que tienen que hacer un show que la gente nunca se va a olvidar. Esta es la última vez que van a estar juntos en una tarima y lo van a dejar todo. Este va a ser el bótate más grande” - Paco López, productor

Tomando como referencia los mensajes que ha recibido en sus redes sociales, López prevé que haya muchas personas entre el público viajarán para disfrutar del concierto en Puerto Rico, tal vez aprovechando que coincide con la temporada festiva de la Navidad.

Para la empresa No Limit Entertainment este será “el evento más grande” de este año. No obstante, el productor inicia en mayo una agenda de eventos y espectáculos sumamente diversa.

Una novedad será el traslado del ahora llamado “Mastercard JazzFest” al Coca-Cola Music Hall, evento al que se unirá por primera vez como productor junto con el empresario Luis Álvarez.

“Vamos a darle un twist”, adelantó.

Mencionó que traerá a la Isla una exhibición similar al proyecto “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience”. Sobre si se tratará de la alusiva a Frida Kahlo, prefirió no precisar.

Sebastián Yatra, CNCO, Toño Rosario, Justin Quiles y Myke Towers son parte de los artistas que llevará, tanto al Coca-Cola Music Hall como al Coliseo de Puerto Rico. Anunciará otros en los próximos días.