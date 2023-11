El reconocimiento especial dentro de los Latin Grammy por su legado musical de siete décadas como líder de Los Hispanos, sin duda, lo recibe con gran entusiasmo. Pero para Wisón Torres, el galardón representa mucho más que un premio. Se trata de un símbolo de persistencia, de la determinación de esforzarse por aquello en lo que se cree y del compromiso de evolucionar a nivel musical sin dejar la esencia que ha mantenido a un público cautivo.

“Todavía no lo creo”, dijo a Primera Hora días antes de recibir el Premio a la Excelencia Musical, que recibe hoy domingo en Sevilla, España, en una ceremonia especial como parte de la versión latina de los Grammy. En el encuentro también se reconoció la trayectoria de figuras como Ana Torroja, Mijares, Soda Stereo, Arturo Sandoval, Carmen Linares, Simone, Álex Acuña y Gustavo Santaolalla.

El famoso arreglista dominicano Manuel Tejada fue responsable en gran medida de impulsar este reconocimiento tras nominar a Los Hispanos. Pero el consejo de la academia decidió honrar, por unanimidad, específicamente a Torres.“Jamás me esperaba una cosa así, la verdad. Fue una sorpresa inmensa. Como que de momento tú empiezas a cobrar conciencia de todo lo que pasó en tantos años, porque son muchos, son 70 y pico”, añadió durante una pausa del ensayo para el concierto “Los Hispanos: Canciones de toda una vida”, que presentará con la Filarmónica de Puerto Rico el próximo 26 de noviembre a las 6:00 de la tarde en el Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA). Con gran orgullo, comenzó a mirar en los recuerdos.

“Yo empecé un poco antes con otros tríos. Tengo como 77 años en la música”, prosiguió al compartir cómo el amor por este arte lo descubrió muy temprano en su crianza.

A sus 7 años aprendió a tocar la guitarra, y a los 12 creó el trío Los Sultanes. “Desde los principios aquellos de Los Panchos, Los Tres Ases, Trío Vegabajeño, me atreví a hacer cosas diferentes”.

Fundó el cuarteto Los Hispanos en 1951 y con el paso del tiempo se esmeró en brindar un toque musical distintivo al experimentar con elementos de jazz, bossa nova y balada, más allá del bolero, entre otros. El mérito de la agrupación musical no lo acepta para él solo.

“Tuve la dicha de tener muy buenos cantantes en el grupo”, expuso. “Un Charlie Vázquez, (Rafael) Tato Díaz, Norman Casiano, Tito Lara… Ha habido 19 versiones diferentes de Los Hispanos”, celebró complacido, y repasó numerosas presentaciones que, además de su tierra natal, los han llevado a destinos en Estados Unidos, Europa y América Latina. Una de esas fue en 1962, durante una serie de presentaciones en Londres para la serie “Broadway Goes Latin”, en la que cantaron en presencia de la reina Isabel II de Inglaterra.

“Fue para hacer un Command Performance frente a la reina”, rememoró sobre el evento que le permitió verla de cerca.

De paso, recordó el éxito de Los Hispanos en lugares como México, Nueva York y tantos otros que le confirmaban que su legado musical permanecería por mucho tiempo.

Con la Filarmónica

La próxima velada musical en el CBA será un recorrido lleno de romance y nostalgia. “Lo más que celebramos es la alegría de estar juntos. Y de estar vivo. A estas alturas yo voy para 90 años. Yo no esperaba nunca tener la dicha que el Señor me permitiera… Esto es un don, un regalo que me hizo”, dijo Torres, quien aplaude el desempeño de su hijo Rafy, así como de los nuevos integrantes, Riky Reyes y Edgar Omar Ríos.

La conexión de voces es uno de los aspectos que lo tiene complacido.

“No es solamente tener unos compañeros inteligentes, tan talentosos, tan buena gente, cariñosos, de familia. Se ha logrado una química tan especial, tan bonita, que estoy en una nube”, añadió el líder del cuarteto responsable de éxitos como Amor perdóname, Vereda tropical, Creo en Dios, Suenan las campanas, Así es mi tierra y Pide que hay, entre decenas de clásicos. “Los muchachos tienen un talento especial. Suerte que estuvieran de acuerdo conmigo en esta aventura”.

Además, se trata del primer espectáculo tras casi dos años de pausa en los escenarios. “Desde que empezó la pandemia no cantamos una nota. Estuvimos sin cantar casi tres años, con excepción de un show que hicimos en Isla Verde”.

La Filarmónica de Puerto Rico complementará la presentación, que también contará, por supuesto, con momentos con la dinámica de trío.

“Uno canta con ese background tan grande. Son 57 músicos, más llevamos cuatro saxofones adicionales, dos requintos y un cuatro. Va a ser bien rico musicalmente”.

Para su hijo Rafy, a quien describe como “su mano derecha”, compartir en tarima con su padre es una tarea que realiza con gran orgullo. “Llevamos unos 32 años por ahí”, repasó el también trombonista, quien abrazó desde niño el amor por la música y el ejemplo que vio en su padre, observando el cariño de los admiradores y su presencia a través de la televisión.

“Estaban completamente metidos en los hogares del pueblo puertorriqueño y cantaban en todas las plazas. Yo era chiquito e iba con él. Él siempre nos llevaba a todas partes”, rememoró.

Del espectáculo, adelantó que “se recorren varias décadas, se van a hacer diferentes estilos musicales que ellos trabajaron de acuerdo a la época que estaban viviendo, eso lo hace un poquito más interesante en cuanto a variedad de estilo”. Su hermano Wisón Torres, Jr. estárá como director musical del espectáculo.

Riky Reyes relató la influencia de Los Hispanos en su formación musical.

“Lo lindo de la música de Los Hispanos es que ha unido generaciones. Mis papás escuchaban esas canciones. Y las escucho y me remonto a cuando mi papá las escuchaba en la radio, las fiestas de Navidad, el Día de los Enamorados también”, dijo.

Reyes, quien ha hecho parte de su carrera artística como cantante de música sacra, accedió a pertenecer a la agrupación por invitación de Wisón Torres, luego de haber cantado desde 2019 en varias presentaciones del cuarteto.

“Los Hispanos han marcado un hito en la historia musical de Puerto Rico”, manifestó con entusiasmo el también exintegrante del grupo de pop rock Formando Líos.

Edgar Omar Ríos valora el aprendizaje que ha ido absorbiendo de Wisón Torres y la oportunidad de pertenecer al legendario cuarteto.

“Son muchos zapatos y etiquetas y lazos los que han corrido por Los Hispanos, y para mí es una gran responsabilidad, un privilegio, un honor que no pasas por alto”, afirmó el intérprete de jazz que participó en proyectos como parte de Sonido-Tré y como integrante de Nota, que ganó la competencia “The Sing-Off” para grupos vocales que produjo la cadena NBC en Estados Unidos. “Los pasados meses ha sido un master class para mí”.

Los boletos para “Los Hispanos: Canciones de toda una vida” están a la venta a través de Ticket Center.