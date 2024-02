Cerca de dos décadas pasaron hasta el momento en que la agrupación Words 4 Two decidió regresar a la escena musical en respuesta a las peticiones recurrentes que recibían de sus seguidores, según palabras del vocalista Jonathan Dwayne.

“Una constante durante estos 10 años es que el público lo sigue pidiendo por redes sociales, dondequiera que vamos, amistades, clientes, y es un constante pedir, y nosotros decidimos reunirnos una vez más y complacer a ese público, sin imaginar que iba a explotar de la manera en que está explotando”, dijo el cantante y compositor.

Jonathan Dwayne y el músico Juan Colberg emprenden este regreso apoyados de un nuevo sencilo, El sol, y del anuncio de un próximo concierto, “Teatre”, el sábado 22 de junio en el Coca-Cola Music Hall. Esta cita en dos actos les permitirá revisitar los temas que popularizaron en el movimiento musical del new wave (o pop dance) junto con otras canciones que cada uno de los integrantes grabaron de forma solista o fueron conocidos en las voces de otros artistas.

Words 4 Two (1986) desapareció tiempo antes de que tomara fuerza el rap y demás estilos urbanos. Tampoco las redes sociales tenían la presencia que gozan en la actulidad y eso, a juicio del Colberg, falló en contra de la continuidad de su música.

“El movimiento se crea y tiene su boom, y se cae porque no había redes sociales, no había forma de hacer un empuje serio. No tuvimos nunca management, nunca tuvimos producción y era tan y tan nuevo, y ninguna disquera podía posicionarlo con su catálogo de artistas viejos, y no pudieron dar ningún empujón”, expuso Colberg, percusionista, guitarrista y vocalista.

Este tipo de música era una fusión de cosas que nosotros trajimos e influencias como tal, y nos lo vivimos de esa manera, pero todo estilo cambia y fluye” - Jonathan Dwayne, cantante y compositor

Ahora la banda considera que es un buen momento para acercarse de nuevo al oído del público, entendiendo que hay una saturación del género urbano. “Por eso es que estamos resurgiendo ahora a gritos, porque la gente necesitaba esa opción que tenían antes que nunca explotó”, dijo Colberg.

El sol es un tema inédito que le toca de cerca a ambos integrantes, especialmente a Colberg, pues es una inspiración de la actitud positiva con que logró enfrentar un diagnóstico de cáncer en las cuerdas vocales y posterior tratamiento, hasta conseguir recuperar la voz.

“Al final, el triunfo de Juan sobre el cáncer, eso hizo que las líricas cobraran una importancia mayor”, comentó Dwayne.

Para el músico, que se sometió a varias operaciones en Puerto Rico y Estados Unidos, el optimismo que respiró en su entorno, desde el familiar, hasta médico, le sirvió para mantenerse igualmente positivo en el proceso de salud que lo sacudió. “El sol siempre vuelve a salir”, afirmó Colberg.

Los boletos para “Teatre” ya están a la vennta en Ticketera.