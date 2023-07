Regresa transformado.

El intérprete urbano Xavi vuelve a la escena musical con la firmeza de dejar atrás la etapa de artista infantil con la que se dio a conocer. A sus 23 años, el nombre artístico Xavi “The Destroyer” se queda en los recuerdos en la intención de crear una identidad con la que busca proyectar madurez musical y su faceta como adulto.

Tatuajes y un cabello con tonos grises forman parte de su nuevo look, en el que el “bling bling” de sus orígenes, y el amor por el género urbano, sí permanecen. Si bien ha lanzado temas en años recientes, reveló que comienza de cero apoyado de la disquera ONErpm.

PUBLICIDAD

“No soy un artista de vivir del pasado”, dijo a Primera Hora la voz de Ferrari, tema que promueve y que lanzó en un junte musical con su colega Izaak. “Uno tiene que seguir evolucionando, seguir reencontrándose como artista. Está cool, está chévere. Hice todo lo que hice cuando pequeño y tal vez eso fue lo que me benefició hoy en día para poder tener la capacidad y la madurez que tengo. Pero más allá de eso quiero demostrarle al mundo que hay algo más”, sostuvo, y compartió cómo desea proyectarse.

“Este nuevo Xavi es otro color de voz, es otra imagen totalmente distinta a cuando empecé cuando pequeño”, afirmó con entusiasmo. “También estoy más delgadito ahora. Antes era más llenito”, comparó con relación a aquellos años en los que, a través de colaboraciones, tuvo el respaldo de figuras como Don Omar, Zion y Lennox y Farruko. De paso, reveló la razón por la que tomó el apodo con el que se dio a conocer, y que ahora desea dejar en el pasado.

“Es porque yo, desde pequeño, fui un niño bien hiperactivo, y ¿qué sucede?. Yo veía los floreros, veía cualquier cosa, y sin querer, la dejaba caer, la rompía, y de ahí en fuera cogieron la idea y me dijeron ‘tú eres como que medio destroyer’”, detalló quien en 2008 lanzó su primera producción discográfica, Tablas de multiplicar, y en 2009, el disco The Little Bad Boy.

Además de quienes lo apoyan desde sus orígenes, cuando lanzó temas como Mi nena, Mira esa niña, Parranda de Navidad y Nada cambiará, entre otros, Xavi está interesado en ganar más seguidores. “Hay un público que me estoy dando a la tarea de conquistar”, sostuvo con marcada ilusión. “Antes, al ser pequeño, me limitaba un poco porque nada más me podía dirigir a cierto tipo de público. Ahora tengo 23 años y puedo abarcar un poco más, y creo que eso me beneficia en una gran mayoría porque soy el artista más joven con más trayectoria, como quien dice, y de verdad que me siento sumamente contento y feliz de poder venir ahora con esta nueva faceta”.

PUBLICIDAD

Si bien dedicarse a la música era un anhelo que tenía claro desde su niñez, manifiesta que con el paso del tiempo fue necesario un paréntesis para definir su norte artístico.

“Me marcó mucho ya que de pequeño yo brinqué muchas etapas, pero no porque me obligaron ni nada de eso, yo siempre quise esto para mi vida. Llegó un momento dado en mi carrera artística que, como todo fue tan y tan rápido, decidí darme una pausa, como a los 14, 15 años, para poder yo también encontrarme más como persona”, confesó pensativo sobre el proceso que demoró hasta cerca de 2018. “Esto era lo que yo quería para mi vida, y dije, nunca es tarde para volver a comenzar. Siempre he recibido el apoyo de mi papá, que me acompaña para todos lados, de mi familia, y también del nuevo equipo de trabajo con el que estoy formando parte ahora mismito”, agregó Xavier Rufino Soto Rivera, natural de Mayagüez.

Xavi aclara, a su vez, que jamás hubo alguna rivalidad entre él y Miguelito, quien en su niñez también se promocionaba en el género urbano. “No hubo ninguna competencia con Miguelito. Esa competencia la creó el público”, respondió entre risas. “En un momento dado, cuando yo salí con mi primera canción, fue una tiraera para Miguelito, pero cosa de coger el ojo público y llamar la atención. Pero nunca hubo ninguna riña entre nosotros. Éramos niños en aquel momento, que no sabíamos lo que era estar molesto el uno con el otro”, expuso, y adelantó la posibilidad de un junte para un tema musical. “Los otros días me llamó, que quería hacer una colaboración conmigo. Yo le dije que estaba dispuesto a trabajar, que si él también estaba en la misma página que yo, que con gusto lo hacíamos, aunque ahora mismito estoy en otros planes y estoy organizando todos mis próximos lanzamientos que vienen a continuación, pero le dije que sí, que estoy dispuesto a trabajar”.

PUBLICIDAD

Con el tema Ferrari utilizó de base el ritmo de reguetón, pero trabaja en lanzar temas con otros sonidos. “Es una colaboración con mi hermanito Izaak, que ha compuesto grandes canciones para Daddy Yankee, Ricky Martin, Justin Quiles, Dalex. Nos dimos la oportunidad de crear este tema que simboliza, más allá de eso, que andamos en un Ferrari, dando vueltas un poquito despechados por esta chica que estaba por nosotros, y luego nos cambió por otra persona, y nosotros estamos diciéndole que dónde estás, que quisiera que volvieras, y creo que es un tema que la gente se va a identificar con él por el sentimiento que nosotros le brindamos”. El video musical los presenta, precisamente, despechados, luciendo vehículos de esta famosa marca.

El lanzamiento de Ferrari lo llena de ilusión en esta etapa artística. “Con este tema es que comenzamos la nueva era de Xavi. Luego de eso vienen un sinnúmero de temas que más adelante estaré lanzando. Vamos a seguir soltando distintos estilos de música, como es R&B, trap, el dancehall. También tengo un tema de guaracha”.

Para finalizar, el exponente urbano quiso compartir un consejo a los niños sobre el valor de perseverar en las metas. “Hay niños que han pasado por procesos similares a los que he pasado, y tal vez no tienen los recursos, o no tienen la oportunidad de poder echar hacia adelante”, dijo. “Si tienen un sueño, que luchen por él. No se limiten por nada, ni por nadie. No significa que, porque a aquel no se le dio, a ti no se te va a dar. También, que crean en ellos, y sobre todo, bien importante, que mantengan la fe y crean en Dios, porque yo digo que esa es la clave del éxito”.