El merenguero dominicano Toño Rosario volverá a los escenarios de Puerto Rico el próximo miércoles, 25 de noviembre de 2026, cuando presente su espectáculo en el Coca-Cola Music Hall de San Juan como parte de la celebración de la víspera del Día de Acción de Gracias.

Los boletos para el concierto ya se encuentran disponibles a través de Ticketera, según anunciaron los organizadores del evento.

Rosario, conocido como “El Cuco”, adelantó que ofrecerá un recorrido por los mayores éxitos de su carrera, con un repertorio pensado para que el público cante y baile durante toda la noche.

“Para mí es un honor reencontrarme con todos mis seguidores en el CCMH. El público puede prepararse para cantar y bailar conmigo esos merengues que han marcado generaciones. Será una noche inolvidable”, expresó el artista.

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El espectáculo incluirá algunos de los temas más populares del intérprete, entre ellos “La última copa”, “Quiero volver a empezar”, “Machúcala”, “Estúpida”, “Dale Vieja Dale”, “Kulikitaka” y “El Tornillito”, canción que grabó junto al cantante puertorriqueño Wilkins.

Los productores describieron la velada como una “galaxia de merengue”, un concepto que busca convertir el recinto en una experiencia inmersiva inspirada en la energía, el color y el estilo característicos de las presentaciones de Rosario.

Con una trayectoria de varias décadas, Toño Rosario es una de las figuras más influyentes del merengue dominicano. Tras darse a conocer junto a Los Hermanos Rosario, inició una exitosa carrera como solista que lo consolidó por su voz, su imagen extravagante y su explosiva presencia escénica.

Puerto Rico ocupa un lugar importante en esa historia. En 1990, el artista presentó en la isla una nueva etapa de su carrera como solista con un concierto en el Coliseo Roberto Clemente, dando inicio a una estrecha relación con el público puertorriqueño que ha perdurado hasta hoy.