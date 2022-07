Denominado ‘El Artista del Islote’, el artista urbano Yaankiell dejó a todos sus fieles seguidores más que complacidos con un magno espectáculo celebrado el pasado viernes en las fiestas patronales del pueblo que lo ha visto nacer y crecer, Vieques.

Con la Plaza Pública Luis Muñoz Rivera repleta a capacidad, incluyendo la presencia del alcalde José “Junito” Corcino Acevedo, Yaankiell cautivó a su fanaticada al ritmo de sus éxitos musicales, quienes gritaban eufóricos su nombre en la magnífica puesta en escena, dirigida por La Firma Music, sello discográfico del joven intérprete.

La multitud cantó más de 10 canciones junto al artista, entre ellas sus más recientes éxitos “Rápido” y “Efectivo”'.

“El amor de mi gente se está dejando sentir, ellos me dan vida y motivación para trabajar duro y lograr las metas que tenemos fijadas desde que éramos niños. Eso me infla el pecho y me engrandece el alma. Amo a Vieques con todo mi ser”, expresó Axel Yankiel Acevedo, nombre de pila del cantante, luego de su presentación, en la que fue destacado por el ejecutivo municipal en la tarima y en las redes sociales del pueblo como un ejemplo para la juventud local.

Lloroso, Yaankiell y su equipo de trabajo no dejaban de asombrarse ante una multitud de casi 4,000 personas que no dejaron de aclamarlo ni un segundo.

Apodado por todos como “El Show Man de La Isla”, Yaankiell no ha parado de trabajar con excelentes apariciones, como lo fue su ‘Show Case’ en los Premios Tu Música Urbano, hace algunas semanas, en el que dio a conocer su estilo peculiar y su registro vocal.

Yaankiell se apresta a lanzar su siguiente corte promocional, que pronto revelará en sus redes sociales.