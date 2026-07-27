El exponente urbano Yahda continúa abriéndose paso en la industria musical con el estreno del video musical oficial de “No Me Trata Bien”, el nuevo sencillo promocional de su más reciente producción discográfica, el EP “Red Flag”.

La canción presenta una historia de desamor, desencuentros y emociones encontradas, mostrando una faceta más íntima y madura del artista. A través de una interpretación cargada de sentimiento y una propuesta musical contemporánea, Yahda reafirma su versatilidad como cantante y compositor, conectando con las experiencias de una nueva generación, describe el comunicado de prensa.

Con una estética moderna y cuidada, el videoclip complementa la narrativa de la canción mediante una propuesta visual que plasma el conflicto emocional de una relación marcada por la incertidumbre y la falta de reciprocidad.

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“No Me Trata Bien” forma parte de “Red Flag”, un EP donde Yahda explora diferentes sonidos y emociones, reflejando su evolución musical y su compromiso con desarrollar una propuesta auténtica dentro del movimiento urbano. El video oficial está disponible en YouTube, mientras que el sencillo y el EP “Red Flag” están disponibles en todas las plataformas digitales.

Más sobre Yahda

Yahdair Cabrera Morales, conocido artísticamente como Yahda, nació el 11 de enero de 2008 en Bayamón, Puerto Rico. Fue criado en el barrio Campanilla de Toa Baja. Se graduó de la Escuela Especializada Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, de San Juan, con un enfoque en percusión y piano.

Desde niño descubrió su pasión por la música a través de la batería y de sus primeras experiencias musicales en la iglesia. Más adelante comenzó a crear contenido para redes sociales, donde fue desarrollando una comunidad que respaldó sus primeros pasos como artista.

Su carrera profesional inició en diciembre de 2024 con el lanzamiento de “Finsta”, bajo el sello La Positiva Entertainment. Posteriormente presentó “Bravajoe”, sencillo que obtuvo una positiva respuesta del público y marcó una importante evolución en su carrera.

Con el lanzamiento de “No Me Trata Bien” y su video oficial, Yahda inicia una nueva etapa artística con una propuesta sólida, fresca y enfocada en consolidar su nombre dentro de la nueva generación del género urbano.