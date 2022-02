Relatar vivencias a través de sus temas románticos es una de las experiencias que la cantautora Yaire más ha disfrutado a lo largo de su trayectoria musical. Dentro del proceso de crear canciones, su fuerza interpretativa forma parte del sello distintivo de sus temas.

“Yo soy intensa y eso se nota en mis canciones. Todo el mundo me dice ‘Yaire, tú eres bien dramática, y lo soy”, dijo entre risas la intérprete, quien presentará sus espectáculos Entre tú y yo mañana y el domingo en Musas y Eventos del Centro de Bellas Artes de Santurce, y el 12 de marzo en el Castillo Serrallés, en Ponce.

A la par, dentro de las letras que resaltan sentimientos de decepción, procura destacar la idea de levantarse más allá de creer que todo acaba cuando una relación termina.

“Somos humanos y los rompimientos duelen, pero trato de llevar el mensaje de que nadie se muere por nadie y hay que seguir hacia adelante”, sostuvo enfática, y aclaró que los momentos amargos que ha vivido no determinan que ha contado con mala suerte en el amor.

“No puedo decir que me ha tratado mal porque cada experiencia nos hace crecer, cada experiencia nos enseña una lección y nos convierte en quienes somos. Ahora mismo estoy soltera y creo que las personas deben dejar de dramatizar si estás soltero o si estás solo”, reflexionó. “La canción Te amaré empieza diciendo ‘amar es un asunto de valientes’, pero también dice ‘comienza por ti primero, eso es amar’. Si la persona llega, que sea alguien que aporte, y si no aporta, uno sigue caminando y sigue siendo feliz. Tu felicidad no depende de tener una persona a lado”, añadió enfática. “Estoy soltera en este momento y estoy totalmente plena, feliz, disfrutando de mi libertad, de mi vida, disfrutando de mi hijo (Adam Blasco). No estoy a la búsqueda de nada. Si llega, llegó, pero honestamente estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida”.

Cada canción que escribe guarda una historia de origen. Y ese aspecto personal es el que la intérprete interesa compartir a través de Entre tú y yo.

“Yo quiero compartir con el público por qué escribí Tu mayor tentación”, dijo sobre la canción que popularizó hace 21 años. “Por qué escribí El frío de tu adiós, qué me motivó, en qué momento de mi vida me encontraba. Va a ser una dinámica bien interesante”, añadió sobre la velada musical, y resaltó cuánto disfruta la interacción con la audiencia.

“Me encanta este concepto de tener al público cerca, de poder complacerlos. Como yo también toco el piano, de repente hay un tema que no está en el repertorio, y la piden, poder decirles ‘sí, dale, se las voy a cantar’, y poder complacerlos, me encanta”.

Además de éxitos como Contéstame y Te amo tanto, Yaire interpretará temas inéditos.

“Eso fue idea de mi hijo. Dijo ‘mami, ¿por qué no le llamas Entre tú y yo y cantas las canciones que la gente no ha escuchado?’. Yo soy compositora y casi todas las semanas escribo una canción nueva. Las personas que van a estar ahí van a ser las únicas que van a tener la oportunidad de escuchar la canción por primera vez”, reveló con entusiasmo, y anunció los planes de lanzamiento de un nuevo tema.

“Vengo ahora con un nuevo sencillo promocional en bachata que estamos grabando. Estamos en plena producción ahora mismo”, afirmó sobre la canción que contará con la colaboración del exponente urbano Jahzel.

Como compositora, trabajó junto con Danny Lugo y Olga Tañón en el próximo tema que lanzará la merenguera bajo el título de Ojalá.

“Escuché la canción y estoy súperemocionada porque me lleva a mis inicios como compositora, de la mano precisamente de Olga Tañón, el hecho de poder trabajar nuevamente con ella, y hay muy buena química”, manifestó haciendo referencia a éxitos como Contigo o sin ti y El frío de tu adiós.

Llena de orgullo

El hijo de la intérprete cobró popularidad tras protagonizar en 2020 la portada del álbum de YHLQMDLG, del intérprete urbano Bad Bunny, y varios videos musicales de la producción discográfica. La experiencia más reciente junto al “Conejo Malo” se dio durante los conciertos P FKN R, que ofreció el año pasado en noviembre en el Estadio Hiram Bithorn.

“Yo me bebía las lágrimas”, confesó emocionada. “El hecho de estar ante tantas personas, porque fue casi un homenaje. Empezaron a pasar todos los videos que grabó mi hijo en la producción de YHLQMDLG. Vi a mi hijo crecer, porque él tenía 11 años cuando grabó el video de Ignorantes, que fue el primero”, recordó con orgullo sobre el estudiante de 14 años, hijo de su expareja Miguel Blasco, productor musical.

“Volvieron a grabar un video actual para utilizarlo en el concierto y él aparece en la bicicleta (sobre el escenario). Imagínate, yo como mamá escuchar a toda esa gente gritar, escuchar a un público decir ‘el nene creció, no lo puedo creer’”, detalló con gran ilusión.

“Él estaba un poquito asustado el primer día. Yo le dije ‘mi amor, esto es para disfrutártelo, yo voy a ti’. Lo dejé en la rampa del escenario, pasé por debajo del escenario y me fui corriendo para ver a mi hijo de frente y grabarlo y disfrutármelo”.

La orgullosa mamá compartió que, aunque Adam toca guitarra y cuatro, su interés principal por ahora es la actuación. “Participó en una serie de HBO que estaban filmando aquí en Puerto Rico, que la produce Eva Longoria, y está haciendo casting para series de Netflix”, entre otros proyectos. “Quiere ser director de cine, eso lo tiene bien claro y le encanta. Tiene una mente súpercreativa”, añadió, y enfatizó que “trato de mantenerlo bastante down to earth (con los pies en la tierra)”.

Para reservaciones de Entre tú y yo en Musas y Eventos, llama al 787-466-4607. Para boletos en el evento de Ponce, accede a TicketCenter.