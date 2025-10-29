La destacada cantautora puertorriqueña Yaire regresa con una poderosa balada pop titulada “Te Voy a Olvidar”, un tema que plasma con sensibilidad ese momento decisivo en el que se elige soltar lo que duele, cerrar ciclos y reencontrarse con uno mismo desde la fuerza interior.

El sencillo retrata la historia de aquellas personas con relaciones intermitentes que aparecen y desaparecen, dejando tras de sí un vaivén de emociones, dudas y silencios.

“Esta nueva canción ‘Te Voy a Olvidar’ no es solo una frase, sino una afirmación de amor propio y sanación. Es una promesa personal de cierre, fortaleza y renovación emocional”, expresó mediante comunicado de prensa Yaire, conocida por sus fuertes composiciones.

El tema cuenta con el arreglo musical del productor venezolano Trimer España, quien también colaboró en éxitos anteriores de la artista como “Gracias”, “Es Navidad” e “Infiel”. La grabación de voz estuvo a cargo del reconocido productor urbano Noriega, con quien Yaire trabaja actualmente en nuevos proyectos de cara al 2026.

“Cada vez que presento un nuevo tema siento la misma emoción del primer momento que inicié mi carrera. Es como volver a enamorarme de la música, de ese proceso de crear algo que nace del alma y se comparte con el mundo”, agregó emocionada la artista.

“Te Voy a Olvidar” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Además de este nuevo lanzamiento, Yaire recientemente presentó la colaboración “Serás el Aire” junto al cantante Alesi Díaz, una propuesta que reafirma su versatilidad artística y su constante evolución musical.