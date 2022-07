La cantautora puertorriqueña Yaire lanzó su nuevo sencillo titulado “Yo creo en el amor”. Aunque la canción menciona ‘el amor’ y ella por su lado es reconocida como baladista y ha producido algunos de sus más grandes éxitos como “Contéstame”, “Te amo tanto” y “Dime” en ese género, el lanzamiento de este nuevo tema marca un nuevo estilo para la intérprete.

En este esfuerzo, la cantante experimentó con elementos musicales que mezclan a la perfección el R&B, junto a sonidos más actuales e influencias urbanas, con su esencia musical en su estilo característico de balada/pop rock.

“¡Salí totalmente de mi zona de confort!. He estado inmersa en una exploración musical profunda probando nuevos estilos, colaborando con nuevos nombres en la industria, pero sobre todo fusionando estilos musicales y evolucionando la forma en la que escribo mis líricas como compositora; logrando así un nuevo sonido para mí, muy contemporáneo y algo atrevido”, expresó Yaire mediante declaraciones escritas.

La grabación del tema se llevó a cabo en Orlando, Florida y estuvo a cargo del productor de música urbana y tropical, Axel “Levi” Vizcarra, mientras la mezcla y la masterización se completaron en Madrid, España, de la mano del también productor y artista, David Blasco Sánchez. Esta nueva canción salió al mercado bajo el sello discográfico independiente, Crazy Moods Music.

“Lejos de cualquier cinismo o cliché romántico, yo sí creo en el amor”, dijo la intérprete del éxito “¿Dónde están los hombres?” y añadió que “como mujer, también creo en la independencia de la mujer en la sociedad y en su autosuficiencia ante la soledad. Me encanta pensar que la soledad hoy día es una elección y que no necesitamos de nada ni nadie para ser felices. Sin embargo, siento que se ha desvirtuado un poco el concepto del amor y la realidad es que habemos quienes, aunque disfrutamos de esa independencia, secretamente añoramos en nuestro interior volver a enamorarnos y andar en pareja, sumergidos en ese profundo y provocador sentimiento. Pero no con cualquiera; tiene que valer la pena. A mi entender se puede poseer girl power sin perder la capacidad de amar. De eso trata la canción”.

Con este lanzamiento, se ha generado también algo de controversia por la foto de la portada del sencillo, realizada por Eduardo Guillermo de Producciones Zona O, donde la intérprete aparece haciendo un gesto que pareciera contradictorio a lo que expresa en el título y contenido lírico del tema.

“Le estoy sacando el dedo, no a la idea del amor, sino a quienes me dijeron que no buscara enamorarme más. Que solo me dedicara a disfrutar, a vivir momentos pasajeros y a acumularlos con diferentes personas. Es un acto de rebeldía y rechazo a esas palabras, pero a la vez es un acto valiente de decir: sin importar el pasado, yo creo y creeré siempre en el amor”, concluyó la cantautora.

“Yo creo en el amor” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.