La inigualable voz y el talento de la cantautora puertorriqueña Yaire se harán sentir en lo que promete ser una noche de pasión y entrega en su concierto “Yo creo en el Amor”. Enmarcado en la celebración del mes del amor y la amistad, el espectáculo contará además con la participación especial de la también cantautora Lissy Estrella, marcando su regreso al escenario local.

El evento se llevará a cabo el sábado 11 de febrero de 2023, a las 8:00 de la noche, en el histórico Teatro Tapia del Viejo San Juan.

“Estoy feliz y deseosa de que llegue el día y poder reencontrarme con el público en este concierto donde hemos trabajado duro para que sea una noche inolvidable. Yo le debía este concierto a todos esos fieles seguidores que han respaldado mi carrera desde mis inicios como cantante y compositora. Será una noche especial llena de pasión y entrega en un lugar mágico donde compartiré el escenario con una gran artista y amiga, Lissy Estrella, y eso me llena de más emoción”, expresó mediante comunicado de prensa Yaire, quien recientemente celebró 21 años de trayectoria artística.

Acompañada en el escenario por cinco prestigiosos músicos puertorriqueños, bajo la dirección del maestro Javier Berrios y de cuatro bailarines dirigidos por la coreógrafa Ariam Vargas, quien se encuentra en la isla procedente de Argentina, la artista complacerá a sus fanáticos con los éxitos que han hecho sus favoritos a través de su carrera como lo son: “Tu mayor tentación”, “Contéstame”, “Soledad”, “Te amo tanto” y el más reciente sencillo “Yo creo en el amor”, tema que da título al concierto.

Por su parte, la cantautora Lissy Estrella, quien en la década de los noventa cautivó al público con sus baladas y fuerza interpretativa será la artista invitada de la noche para rememorar junto al público algunos de sus éxitos como “Sigo siendo tu mujer”, “Adiós” y “Faltan palabras”, entre otros.

“Me siento más que honrada con la invitación que me hizo Yaire, pues admiro mucho su talento y entrega por la música, aparte de la amistad genuina que hemos desarrollado con los años. Hace más de siete años que no me presento en Puerto Rico, así que prepárense para una noche intensa, llena de amor y sobre todo de buena música”, expresó por escrito Lissy Estrella, quien reside hace 23 años en el estado de la Florida.

“Lo particular que tendrá este concierto es que tanto Lissy como yo estaremos desvistiendo nuestras almas en cada interpretación. En lo personal, mi forma de interpretar es muy intensa, y eso es lo que le ha gustado al público que se ha podido identificar con mis canciones. En este encuentro con mi gente vamos a cantar, bailar y a celebrar la vida y el amor”, puntualizó Yaire, quien estará luciendo vestidos del joven diseñador Reynaldo José.

“Yo creo en el Amor” llega de la mano de Producciones Eche. Los boletos están a la venta en TicketCenter www.tcpr.com o 787-792-5000.