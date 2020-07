Un manjar de música.

Con esta descripción el exponente urbano Yandel define su nueva producción discográfica, Quien contra mi 2, que si bien toma de base el nombre del primer álbum con el que se lanzó a una aventura como solista en 2003, tiene el peso de un bagaje musical que ha ido nutriendo su trayectoria con el paso de los años.

“Estoy bien contento con este proyecto”, resaltó entusiasmado el cantante a Primera Hora en entrevista telefónica desde su hogar en Orlando, Florida. “Para mí es uno de los mejores discos que yo he trabajado”, afirmó sobre el proyecto que originó durante el aislamiento como resultado de la crisis de salud por el COVID-19.

Contar con 28 colaboraciones y 22 temas sustenta el compromiso por lanzar un álbum que afianza su crecimiento musical. “Para mí este disco va a hacer historia”, dijo convencido sobre el trabajo bajo su sello Y Entertainment.

Compararlo con la producción que marcó su debut como solista, con éxitos como Te suelto el pelo y Ya yo me cansé, resulta inevitable.

“Yo siempre quería hacer un disco solo, para poder llevar la música que yo quisiera y hacer lo que me diera la gana”, reveló con añoranza. “Entonces ese disco fue una experiencia bonita porque ambos lanzamos discos como solistas. Wisin sacó El sobreviviente y yo Quién contra mí”, recordó. “Pero nunca nos separamos. Siempre comoquiera seguimos trabajando ‘Wisin y Yandel’ el concepto”, aclaró.

Han pasado 17 años desde entonces. “Este álbum tiene un sonido muy 2020, de mucha experiencia, y siento que suena bien limpio, bien fuerte, que cuando la gente lo ponga en la radio va a escuchar un trabajo de calidad, adicional a la cantidad de artistas que tengo en este disco, que nunca ha sucedido en el género ni en cualquier disco”.

Nutrido de colaboradores

El tema No te vayas, junto al reguetonero J Balvin, despunta como primer corte promocional del álbum.

“Es una canción que yo hice pensando en lo que está pasando en esta pandemia. Tú sabes que ya no se puede ir a las discotecas, no se puede estar por ahí janguendo, entonces es como que ‘te puse reguetón en el cuarto, no te vayas’”, explicó, y repasó la experiencia de trabajar con el intérprete colombiano, quien también estuvo presente para el video musical, bajo la dirección de Carlos Pérez.

“J Balvin es uno de los colegas con quien tengo buena conexión. Es una buena persona, muy profesional, y tengo muy buena química con él”, resaltó el también músico.

El rapero Snoop Dog y el cantante Rubén Blades lo acompañan en el sencillo Fama, junte que lo llena de un orgullo muy particular.

“Ha sido un sueño”, expresó con gran entusiasmo sobre trabajar con el cantante panameño. “Siento que tengo una medalla de alto honor. Él no ha grabado con nadie (del género urbano), con el único que llegó a colaborar fue con Calle 13”, compartió. “Cuando le envío el tema el tema, que es un trap, dije ‘le va a estar bien a raro’. Pero lo hice con este ritmo más salseado. Parece que eso le llamó mucho la atención”.

Una impresión favorable también la obtuvo de Snoop Dog. “Cuando le enviaron el tema, él quedó loco, y dijo que ya él sabía de mi música. Yo estaba asustado porque uno piensa que en otros mundos de la música no te conocen”.

De la vieja escuela, colaboran Arcángel, Farruko, Nicky Jam, Ñengo Flow y el dúo Zion & Lennox.

Entre la nueva generación de intérpretes urbanos, se incluyen Anuel AA, Ozuna, Lunay, Kevvo, Jay Wheeler, Nio García, Jhay Cortez, Myke Towers, El Alfa y Rauw Alejandro, quien lo acompaña en una nueva versión del éxito Dembow, que debutó en su álbum de 2003.

Los cantantes Pedro Capó, Manuel Turizo, Maluma y la vocalista Natti Natasha se unen a la amplia lista de invitados.

Sigue en planes

Cómo parte de los proyectos a dúo con Wisin, figuraba realizar a finales de año una serie de presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Sigue en pie, pero para el 2021”, aclaró. “Atrasamos todo. Teníamos disco hecho. Tenemos ya toda la intro del concierto. Tenemos nuestro sencillo (promocional). Estaba todo. Pero sucedió esto (la pandemia) y tuvimos que parar todo, porque queremos hacerlo todo bien”.