El reguetonero puertorriqueño Yandel se unió al rapero estadounidense G-Eazy para colaborar junto al también rapero americano Joyner Lucas en el remix de su tema Lotto, publicado hoy.

El tema se desprende de su álbum ADHD, que se encuentra en el Top 10 de la revista Billboard.

Este nuevo remix fusiona la música urbana latina con la anglosajona logrando una divertida colaboración.

La canción es apoyada por un ameno videoclip animado en el que se ve muñequitos de los tres cantantes en un “food truck”.

Lucas se destaca entre uno de los colaboradores más solicitados del hip-hop, así como por lanzamientos como Stranger Things, I Don’t Die y Just Let Go, que marcó el inicio de un trabajo colaborativo en progreso con Chris Brown titulado Angels & Demons.