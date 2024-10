Yandel regresa para demostrar por qué se destaca como uno de los exponentes urbanos más sobresalientes de Puerto Rico con su más reciente álbum “ELYTE”.

El reguetonero llega con su nuevo proyecto que describió como una “obra maestra de estatura global” en el que reafirma su posición como leyenda en un mundo pos-TikTok, así como una influencia en la nueva generación de artistas, estableciendo aún más su lugar en la historia de la música latina.

“ELYTE es mi álbum #11 como solista. Me encantan los desafíos y uno de los mayores desafíos de esta nueva producción fue adaptar mis ideas a nivel creativo a lo que el público está escuchando actualmente”, dice Yandel, en declaraciones escritas. “Ese factor me ha ayudado mucho a expandir mi capacidad artística y me ha dado la oportunidad de seguir evolucionando en mi género y mi música”.

PUBLICIDAD

El boricua continúa en constante evolución y desafiándose a sí mismo como artista, por lo que lanza esta propuesta, que cuenta con el apoyo de sus compadres de la vieja escuela, como Tego Calderón y Maldy, pero también con los líderes de la nueva ola, como Myke Towers y Jay Wheeler.

“Trabajé cuidadosamente en este álbum, buscando mantener la esencia de mi sonido y colaborando con grandes colegas que, cuando toqué a sus puertas, no lo pensaron dos veces y me apoyaron en este proyecto tan importante”, resaltó.

Como solista, Yandel ha alcanzado 16 #1 en la lista Top Latin Airplay de Billboard, y en mayo de 2021, fue honrado por la RIAA con 16 certificaciones de Platino y 4 de Oro por sus logros musicales.