En ese primer encuentro hace 16 años, el exponente urbano Yandel quedó fascinado con el talento que mostraba aquel adolescente con el que comenzó a trabajar varios proyectos musicales en el estudio.

A su vez, ese joven lleno de ilusiones apodado Tainy hacía a un lado los nervios para lograr crear una impresión favorable en ese artista que a dúo con Wisin ya estaba cosechando éxitos a nivel internacional.

El paso del tiempo, además de hacerlos responsables de éxitos como Noche de sexo, Abusadora, Hipnotízame y Pam pam, ha contribuido a fortalecer los lazos de amistad, por lo que unirse una vez más para un junte musical, esta vez, como un binomio, los llevó a crear la propuesta que dio como resultado el álbum Dynasty, que estrena este viernes y con el que repasan los ritmos del género urbano en su fase evolutiva.

“Recuerdo que estaba en la casa de Luny Tunes. Trabajaba mucho con Nelly ‘El Arma Secreta’, y él siempre ha tenido buena relación con Tainy desde chamaquito”, repasó el intérprete urbano Yandel. “Cuándo él llega con Tainy y nos lo presenta, nos dice ‘este chamaquito hace unas pistas fuera de liga, este chamaquito es otra cosa’. Cuando empecé a escuchar su ritmo, fue algo rápido, al instante, de que ‘este tipo está muy duro, suena muy limpio, suena muy fuerte, la música de él suena muy adelantá’. Rápido me enamoré de su ritmo y su trabajo, de una, y ese mismo día nos metimos al estudio y empezamos a hacer música”, recordó con nostalgia sobre el encuentro, que sirvió de preámbulo para la creación del tema Tabla.

Tainy repasó la química inmediata que surgió a raíz de conocerse.

“Para mí son las leyendas más grandes que existen en Puerto Rico para nosotros, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, esos eran los más grandes que existían para mí, y que uno de ellos escuchara mi música, sentí que ya yo logré lo más que podía lograr”, mencionó Marcos Efraín Masís Fernández sobre el encuentro, en el que confesó sentirse “intimidado”. Pero la sencillez de los artistas contribuyó a entrar en confianza.

“Estando en el estudio de Luny Tunes siempre están esas oportunidades y gracias a Dios se me dio el break de que ellos escucharan mi música, y Yandel en particular darme el break de poder sentarse conmigo en el estudio y ver cómo él es también a la hora de meterse en la producción, de ayudarme en mi carreara, a llevar la canción donde tiene que estar. Creo que desde ese punto ya se rompió el hielo de estar asustado, el nene fanático, y ya verlo como ‘estamos trabajando juntos’, se creó esa química en ese momento”.

Al hablar del título del álbum, que se compone de nueve temas, Tainy hace referencia al interés de ambos por el baloncesto y los festejos típicos de los campeonatos.

“Nos pusimos a pensar en qué concepto podíamos traerle al disco”, dijo el galardonado productor musical. “Somos fanáticos del baloncesto y sentí como que había algo similar en esos equipos que van varias veces a las finales y ganan campeonatos y terminan creando una dinastía, y creo que con nuestras carreras es lo que hemos podido crear y por eso decidimos ponerle el título Dynasty, creo que cae perfecto con lo que hemos podido trabajar en nuestras carreras”.

El vídeo musical del sencillo Deja Vu, que estrenó a principios de julio y que forma parte del álbum, rinde homenaje al equipo profesional Chicago Bulls de los años noventa.

“El propósito en cuestión de lo visual es bien cercano al baloncesto, en específico de los 90, documentales de Michael Jordan, de los Chicago Bulls, que es algo que crecimos viendo, y tiene una estética y un feeling super cool”, describió con ilusión Tainy, quien ha trabajado temas para Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin, Zion & Lennox, Selena Gómez, Anuel y Ozuna, entre tantos otros. “Recrear eso fue lo más interesante del mundo”, añadió sobre el video en el que lucen unas chaquetas personalizadas de edición especial creadas por el renombrado diseñador de moda Jeff Hamilton, quien también ha sido responsable de piezas que han lucido leyendas de la NBA como Michael Jordan, Kobe Bryant y Lebron James.

Al hacer referencia al sencillo en promoción, Tainy destaca qué criterios se tomaron en cuenta para que Deja Vu sirviera de carta de presentación del álbum.

“El coro es algo bien Yandel, que tú lo escuchas y sabes que esta es la canción con la que tenemos que salir porque el coro como que se te queda. Tiene una vibra alegre. No es tan rápida, pero tampoco es tan lenta”, resaltó el productor. “Fue la perfecta. Como que todo el mundo sabía que esa tenía que ser la canción, y estamos bien contentos con los resultados, cómo la gente la ha aceptado”.

El reguetonero, por su parte, resaltó la línea musical de la producción discográfica.

“Tenemos diferentes estilos musicales porque queríamos llevar esta música de 2005, música de 2010, de 2015 y del 2021, y como que hicimos ese trabajo para que la música suene así. Tiene súpermejor calidad que antes, porque la música del 2005 no era de la calidad de ahora, pero ahora se siente el sonido bien limpio, bien fuerte, con ese estilo de música. A mí me encanta. Creo que tenemos un buen disco”, expresó Yandel, y reveló que el álbum cuenta con solo dos invitados.

“Queríamos hacer el disco así, con dos colaboraciones nada más porque queríamos que se sintiera bien Tainy y bien Yandel. Pero sí, buscamos dos piezas bien importantes, que son Rauw Alejandro (Una más), que ahora mismo está superpegado. Esa es una colaboración que tenemos cantando reguetón. Y Saint JHN (Si te vas), para agarrar en verdad lo que es la música americana. Me gusta también su estilo de música porque combina con la de nosotros. Hicimos un clic”, resaltó sobre la química con el rapero estadounidense, con quien realizó la presentación del tema para esta semana en el programa televisivo Jimmy Kimmel Live!.

El intérprete urbano, quien apuesta a más proyectos en colaboración con Tainy, resaltó su admiración hacia el reconocido productor.

“Siento que no paso tanto trabajo, que nada más pongo mi voz, pongo mi creatividad. Cualquier cosa, le puedo decir ‘súbeme este sonidito un poquito más’, o ‘este me gusta’. No doy mucho detalle porque yo creo mucho en lo que él hace y lo que él piensa”.

Del mismo modo, el productor valora la afinidad musical que existe entre ambos. “Nosotros no tenemos ni que hablar para poder saber exactamente qué es lo que necesita la canción, lo que necesita el ritmo”, afirmó. “Aquí no hay ego, lo que hay es respeto mutuo y se nota en la música y lo disfrutamos mucho”.