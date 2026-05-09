La cantante YELE sigue su camino por la música sacra al unirse al intérprete dominicano Marcos Yaroide en su nueva canción “28/7”, el tercer sencillo de su esperado EP.

La hija del exponente urbano Wisin lanzó un tema que persigue ser profundamente espiritual, que nace como una declaración de fe: el deseo de vivir en la presencia de Dios más allá del tiempo, más allá de 24 horas al día.

El número musical fue debutado bajo el sello La Base De Fe, la nueva división de música cristiana de La Base Music Group, sello fundado por el reconocido artista y empresario Wisin.

PUBLICIDAD

Inspirado en el Salmo 28:7, el tema abre un espacio vulnerable donde se exponen luchas internas y esos momentos en los que rendirse parece la única solución. A través de la letra, la canción refleja la batalla entre fallar y volver a Dios una y otra vez, presentándolo como un Padre que abraza y restaura incluso en medio de las caídas.

“El mensaje es claro: aunque no entendamos su plan, confiamos en que siempre es perfecto”, expresó YELE. A lo largo de la canción, YELE expresa gratitud en medio del proceso y muestra transformación, con Dios quitando miedos y sanando heridas desde lo más profundo del corazón. Se le describe como guía, médico, amigo y refugio, despertando un deseo genuino de permanecer en su presencia.

Bajo la producción de Jumbo El Que Produce Solo, “28/7” fusiona el sonido urbano contemporáneo con influencias country, incorporando guitarras que aportan una atmósfera fresca y emocional, conectando con una generación que atraviesa procesos reales y busca respuestas. Además, la participación de Marcos Yaroide, añade una parte especial al tema, logrando una conexión poderosa entre estilos y generaciones que fortalece aún más el mensaje de fe.

La colaboración con Marcos surgió de forma orgánica, YELE comentó: “Marcos estaba visitando La Base por otros asuntos, mi papá le mostró la canción, a Marcos le gustó y grabaron, sin yo saber nada. Fue una gran sorpresa porque yo admiro a Marcos desde siempre”, compartió YELE, quien creció dentro de la fe cristiana y ha sentido desde temprana edad el llamado a cantar y adorar a Dios.

Este lanzamiento continúa consolidando el camino artístico de YELE, quien recientemente ha conquistado la atención del público con sus dos anteriores sencillos “Bueno”, que alcanzó el Top 11 en la lista Latin Pop Airplay, y “Tu Gracia”, reafirmando su propuesta dentro de la música con propósito.

Con este lanzamiento continúa el concepto “777”, el proyecto musical que acompañará la nueva etapa artística de YELE, que no solo es para escucharlo sino para sentirlo y vivirlo. El número siete posee un profundo significado dentro del cristianismo: en la Biblia representa plenitud, perfección divina y la obra completa de Dios, recordando los siete días de la creación descritos en el libro del Génesis. Inspirada en ese simbolismo, YELE está presentando una nueva canción el día 7 de cada mes, construyendo una narrativa musical que refleja crecimiento espiritual y propósito.