La intérprete puertorriqueña Yele, hija del reconocido artista urbano Wisin, hace su debut en la música con el sencillo “Bueno”. El tema presenta un mensaje de fe, gratitud y el reconocimiento de la presencia de Dios en cada etapa de la vida.

“Bueno” es su primer sencillo y “la carta de presentación de La Base De Fe, la nueva división de música cristiana de La Base Music Group, sello fundado por el reconocido artista y empresario Wisin”, detalla el comunicado de prensa. “Esta nueva iniciativa nace con el propósito de desarrollar música cristiana de alta calidad dirigida a una generación joven, con estándares de producción contemporáneos y una visión de alcance global”, agrega.

El nuevo tema de Yele, quien creció dentro de la fe cristiana, se deriva de su llamado desde temprana edad para cantar y adorar a Dios. “Bueno” presenta una propuesta sonora dentro del Latin Pop y el Latin Worship, combinando un sonido actual.

“La canción surge desde una perspectiva profundamente personal. En ella, Yele expresa una declaración de gratitud a Dios, reconociendo que Él ha sido la fuente de todo lo bueno en su vida y el origen de una alegría auténtica desde el momento en que lo conoció. Con un coro que aparece desde los primeros instantes, ‘Bueno’ transmite un mensaje claro de esperanza y agradecimiento que busca conectar de inmediato con quienes la escuchan”, prosigue la comunicación escrita sobre el tema, cuya producción musical estuvo a cargo de Los Legendarios.

Este lanzamiento también marca el inicio del concepto “777”, el proyecto musical que acompañará la nueva etapa artística de Yele. La intérprete presentará una canción nueva “el día 7 de cada mes, construyendo una narrativa musical continua que refleje crecimiento espiritual, constancia y propósito”. La idea surge del significado del número siete “dentro del cristianismo: en la Biblia representa plenitud, perfección divina y la obra completa de Dios, recordando los siete días de la creación descritos en el libro del Génesis”.