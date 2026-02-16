El reguetonero puertorriqueño Wisin y su esposa, Yomaira Ortiz, reafirmaron su fe al bautizarse en el río Jordán, en Israel, siguiendo la tradición cristiana que rememora los pasos de Jesús, según los evangelios.

Juan Luis Morera Luna, nombre real del artista, compartió en Instagram una imagen del bautismo. Según la publicación, la pareja habría visitado Yardenit, un reconocido sitio turístico y espiritual a orillas del río Jordán, cerca del Mar de Galilea, donde numerosos cristianos realizan ceremonias de bautismo.

La hija de Wisin y Yomaira, Yelena, celebró el momento publicando la foto junto al versículo de Filipenses 1:6: “Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva”.

Bautismo de Wisin y su esposa Yomaira Ortiz en el río Jordan, en Israel. ( Instagram )

Yelena debutó en la música en 2024 con el tema “Revélate”, junto al cantautor Caleb Steidel, una canción inspirada en el pasaje de Romanos 8:16-19, que habla sobre la identidad como hijos de Dios.

Wisin y Yomaira se casaron en 2008 y son padres de cuatro hijos: Yelena, Dylan, Daniel y Victoria, quien falleció siendo bebé.