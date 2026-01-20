La Semana Santa es una conmemoración de origen cristiano que recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Los días santos cambian de fecha cada año y se sitúa entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

¿Qué día caerá Semana Santa 2026?

En la tradición cristiana occidental, la Semana Santa inicia el primer domingo después de la primera Luna llena del equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

Esto quiere decir que en 2026, la también llamada Semana de Pascua, tendrá lugar del 29 de marzo al 5 de abril, con las siguientes conmemoraciones en cada fecha:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Lunes Santo: 30 de marzo

Martes Santo: 31 de marzo

Miércoles Santo: 1 de abril

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado Santo: 4 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

Otras fechas en el calendario del próximo año que están asociadas con la Semana Santa son el Miércoles de Ceniza, que caerá el 18 de febrero, y la Fiesta de Corpus Christi, que tendrá lugar el 4 de junio. Estas conmemoraciones, a diferencia de festividades que también son cristianas, como la Navidad, no tienen una fecha fija.

¿Qué significan los diferentes días de la Semana Santa?

La Semana Santa es la conmemoración de la última semana de vida mortal de Jesús e invita a la reflexión de la Pasión de Cristo, que precede a la gran festividad de la Resurrección.

Domingo de Ramos

Es día que marca el inicio de la Semana Santa y conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén. En la fe católica, se celebra con una misa realizada afuera del templo, en donde el sacerdote bendice las palmas y posteriormente camina junto a los fieles en procesión a la iglesia.

Lunes Santo

También es llamado Lunes de Autoridad y conmemora la unción de Jesús en la casa de Lázaro, además de la expulsión de los mercaderes del templo de Dios.

Martes Santo

También se le considera Martes de controversia y es cuando Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos los va a traicionar.

Miércoles Santo

El día en que Judas Iscariote traiciona a Jesús, tras acordar con los Sumos Sacerdotes, entregarlo a cambio de 30 monedas de plata.

Jueves Santo

Se conmemora el sacramento de la Eucaristía y se celebra el día de los sacerdotes y estos suelen renovar sus promesas religiosas. Además, se bendicen los óleos sagrados y el santo crisma.

Viernes Santo

Se conmemora la Penitencia y la Unción de los enfermos y se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús en el Monte Calvario.

Sábado de Santo

También nombrado como Sábado de Gloria, es un día de silencio y reflexión que aguarda la resurrección de Jesucristo.

Domingo de Resurrección

Esta fecha también es nombrada como Domingo de Pascua y conmemora la victoria de Jesús sobre la muerte, como símbolo de vida eterna.