La música como medio para plasmar su despertar espiritual es uno de los aspectos que provoca en la cantautora puertorriqueña Zelina Rivera plenitud. Llevar su testimonio a través de melodías y promover palabras de esperanza le hacen sentir que va en la dirección correcta.

Cantar se convirtió en una de las tareas de mayor disfrute desde su infancia, lo que no sorprende como hija del famoso salsero Jerry Rivera. El género de la música sacra es el que ha adoptado para su vocación, en especial tras atravesar momentos de pesadumbre.

“Me siento más cerca a Dios. Cuando yo cierro los ojos y empiezo a cantar, especialmente canciones de alabanzas, me siento tan conectada a Él y yo dije ‘quiero hacer esto el resto de mi vida’. Yo siento que fue un llamado”, expresó la intérprete a Primera Hora mediante entrevista telefónica desde Florida, donde reside.

Zelina, quien en diciembre lanzó su sencillo “Mi Salvador”, confesó que su decisión de ser exponente de música sacra llegó tras momentos de desafíos. “Como que estaba ahí en pasos incorrectos. Mis papás siempre me enseñaron de la Biblia y de Dios desde que yo era bien chiquitita, pero en un momento me fui como que en contra de la palabra y traté de hacer cosas a mi propia manera, y me encontré tan vacía y tan triste. Yo dije ‘extraño el sentimiento que yo tenía cuando yo estaba más cerca de Dios’”, reveló.

“Yo estaba rodeada de las personas incorrectas que me incitaban a vivir una vida que era del mundo, y yo siempre oraba y me sentía como que sola. Yo decía ‘pero no me siento bien, estoy haciendo todo lo que la gente dice que se supone que haga que te vas a sentir más empoderderada’”, rememoró como testimonio. “Yo nunca me sentí que estaba libre viviendo en el mundo. Yo me sentía al revés. Más como que encerrada. Sufrí cosas como depresión también porque me sentía bien alejada de Dios”, subrayó Zelina, quien desde niña aprendió a tocar el piano. “Mantenía hábitos que no eran cristianos, como que no tenía mis prioridades”.

Durante el proceso de transformación, enfocarse en abrirse paso en la música mientras promueve la adoración, se convirtió en prioridad. Su papá le manifestó plenamente su apoyo. “Él se emocionó. Estuvo superorgulloso de mí. Me apoyó. Me dijo que en lo que yo necesite, en lo que yo quiera, siempre va a estar ahí por mí en lo que sea que yo quiera escoger para mi vida. Si quiero ser doctora, me apoya, si quiero ser cantante, me apoya. Que haga lo que yo sienta que mi espíritu me está llamando a hacer, y que sea auténtica, que sea yo. Él es mi mejor amigo”, dijo la madre de Elina Zelestia, de 8 años. De paso, repasó lo que implica criarse con un padre renombrado en la industria de la música.

“Mucha gente ama a mi papá y eso es algo que a mí me encanta, que escuchen su música y bailen y se sientan felices. Muchas fanáticas le dicen historias a mi papá de que se conocieron y se enamoraron escuchando la música de mi papá y esas cosas a mí me traen

tanta felicidad”, expuso con entusiasmo la hermana del salsero Moa Rivera. “Pero definitivamente tiene su lado un poquito oscuro en el sentido de que siempre hay mucha comparación y siento que a veces la gente ya tiene expectativas o tienen pensamientos de mí que no son ciertos. En eso tuve que batallar mucho creciendo”.

Quiere inspirar fe

El entusiasmo la envuelve cuando habla del sencillo “Mi Salvador”, que fusiona R&B, “soul”, balada y pop, ritmos que abraza como favoritos.

“Esa canción nació de mi testimonio”, declaró enfática sobre la letra. “Habla mucho de como tú te sientes antes de entregarle tu vida a Cristo y de batallar con una enfermedad mental, puede ser lo que sea, con depresión, ansiedad, y que te sientes sola u oscura, y cuando tú le entregas la vida a Cristo tú empiezas a ver colores más bonitos. Empiezas a ver tu vida cambiar. Dios trabaja de maneras bien misteriosas y a veces algo que tú sentías antes de conocer a Cristo, cuando tú le entregas tu vida, ya Él te va cambiando por adentro y tú puedes convertirte en una persona nueva por Él, por el amor de Él”.

Además de promover la canción, Zelina adelantó que trabaja en la producción de nuevos sencillos. “Me siento superemocionada y feliz. Bien agradecida a Dios que me pudo dar estas oportunidades de poder hablar de mi testimonio y poder ayudar a quien pueda ayudar”, expuso como parte de su propósito.

“Yo quiero que la gente se pueda identificar con mi música y puedan entender el amor de Cristo, que Él todo lo perdona y siempre está ahí esperándote a que tú le entregues tu corazón. Que la gente entienda que no hay ningún mejor amigo que Jesús y que el amor de Él puede con todo”.