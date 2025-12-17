La cantante puertorriqueña Zelina Rivera, hija menor del reconocido salsero Jerry Rivera, anunció su lanzamiento oficial de su carrera en la música cristiana con su primer sencillo “Mi Salvador”.

Zelina presenta “una propuesta fresca que fusiona R&B, soul, balada y pop, ofreciendo un sonido contemporáneo dentro del género cristiano”, describe el comunicado de prensa. El tema refleja “su testimonio personal y su deseo de transmitir esperanza, fe y renovación espiritual a través de su voz y sus letras”.

“‘Mi Salvador’ nació de un momento de entrega. Quería ponder en palabras lo que siento cada vez que reconozco cuanto me ha sostenido el amor de Jesús”, indicó la cantante mediante declaraciones escritas.

El tema está disponible en las plataformas digitales junto con su video musical.