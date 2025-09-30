El reconocido intérprete Jerry Rivera celebra el lanzamiento de su nuevo álbum, “Llegué Yo”, que lanza tras una pausa de 15 años. Este proyecto no solo resalta su trayectoria, sino que también marca el inicio de una nueva etapa en su carrera artística.

“Llegué Yo” es “una celebración de sus raíces y un homenaje a la conexión emocional que ha cultivado con su público a lo largo de los años”, destaca el comunicado de prensa. La producción discográfica no solo “simboliza su regreso a los estudios de grabación, sino que también sirve como un puente entre el pasado y el futuro musical” del cantante. El álbum combina la nostalgia de sus clásicos “con la innovación de nuevas melodías, ofreciendo a los oyentes un viaje sonoro que evoca recuerdos y al mismo tiempo mira hacia adelante”.

El vocalista resaltó que el proyecto es una manera de agradecer la lealtad de su público. “Este álbum representa una gratitud profunda hacia mis fans y una conexión con mis orígenes”, comentó el salsero en el escrito. “Quería ofrecer un trabajo lleno de sentimiento antes de dar paso a un enfoque más audaz que transformará mi carrera”, agregó.

La colaboración del legendario intérprete Wiso G, a quien Rivera describe como el mejor improvisador en el ámbito del rap, es uno de los aspectos que se destaca del álbum. “Su participación añade un aire fresco que fusiona la tradición de la salsa con la energía vibrante del rap, creando así un sonido único y contemporáneo”, expone el comunicado.

“Llegué Yo” está disponible en todas las plataformas digitales.

Entre los logros recientes del cantante se incluye su nominación a los Premios Billboard de la Música Latina en la categoría de “Tropical Artist of the Year, Solo”.