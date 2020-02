Contar la historia puertorriqueña a través del canto es una hermosa forma de descubrir o redescubrir las acciones, personajes y manifestaciones que han ido moldeando al país. Es un arte que no es para todos.

La pareja de trovadores conformada por Yesenia Cruz y Eduardo Villanueva lo sabe hacer, teniendo como cómplices la variedad de ritmos folclóricos de Puerto Rico. Siguiendo el proyecto musical “Sueños que seguir”, la cantora y el trovador, compositor e improvisador de décimas espinelas, resaltarán al boricua campesino, estudiante, obrero y profesional, especialmente aquel que comenzó a emigrar desde la década de 1950.

“Nosotros trabajamos un proyecto musical y fue a raíz de María (2017), en solidaridad a todos los puertorriqueños que por diversas razones tuvieron que irse”, abundó Cruz del trabajo artístico que han ido expandiendo. “Pretendemos abrazarlos y simple y sencillamente agradecerles el hecho de que están allí y nos reciben si nosotros también tenemos que irnos“.

Villanueva, igualmente, reconoció el importante papel que ha tenido la diáspora históricamente, y que se ha hecho presente en los eventos atmosféricos que han afectado a la Isla en los últimos años, como fueron el huracán María y más reciente, los terremotos en la zona suroeste.

Este conciertos se llevará a cabo el sábado, 7 de marzo, desde las 6:00 p.m., en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Los acompañará la banda El Caribbean Roots Fusion, compuesta por los instrumentistas Raúl Antonio Maldonado, Héctor Rodríguez, Carlos Vega, Mariano Jurado, Nicolás Santiago, Alfredo Vázquez e Ivette Fuentes Díaz.

Será un repertorio original, cuya selección ha sido el mayor reto para el trovador y la intérprete. “Es difícil porque son muchos años de historia, así que no podemos pretender lograrlo”, reconoció Villanueva. “Y se nos hizo bien difícil porque tenemos que buscar quizás lo más significativo que entendemos, pero que no sea un refrito tampoco”.

Durante las dos horas de conciertos, el público escuchará las nuevas canciones inspiradas en la tragedia vivida por los residentes del sur y oeste de Puerto Rico a causa de la actividad sísmica que se registra desde diciembre de 2019.

“Son tristes, lamentablemente, pero es la realidad. No pudimos componerlas alegres porque no tiene capacidad para que sea algo alegre. Es el tipo de tema que lo tocamos y no hay manera de hacerlo diferente. Hay que hacer una contribución a nivel social y la música es el vehículo, pero tiene que ser serio”, puntualizó el folclorista.

Los boletos para este encuentro musical están a la venta en Tickera bajo ¡Puerto Rico vive... Sueños a seguir”. El costo es $20, con IVU incluido.