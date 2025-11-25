La icónica voz de la cantante puertorriqueña Yolandita Monge cautivó durante dos funciones inolvidables en el Centro de Bellas Artes de Santurce como parte de la primera edición del Festival Arturo Somohano.

Las funciones del sábado y el domingo fueron una muestra del dominio pleno de la cantante quien debutó con el concierto “Yolandita: Filarmónica”, un espectáculo junto a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico presentando arreglos de un selecto compendio de sus temas más populares.

Bajo la dirección del maestro Ángel “Cucco” Peña y acompañada por más de 60 músicos, Yolandita ofreció una experiencia musical majestuosa. “Su voz poderosa y llena de matices se integró con gracia a los arreglos filarmónicos especialmente creados para la ocasión, dando nueva vida a un repertorio que forma parte esencial de la memoria musical del país. Su presencia escénica, su elegancia y su estilizado porte se elevaron con cambios de vestuario, creaciones de Eddie Guerrero, que acentuaron la sofisticación del espectáculo”, expresa el comunicado de prensa.

El concierto, dividido en dos partes, ofreció un viaje emocional por algunos de sus temas más emblemáticos. La primera parte inició con una obertura, seguida de interpretaciones como Cierra los Ojos, Acaríciame, Sobreviviré,Me Sorprendió la Luna y Tu Tu Tu Tu. Tras un cambio de vestuario, continuó con Mala, Cantaré, Por Ti, Como Puedes y El Amor, completando un primer acto cargado de recuerdos, fuerza y sentimientos antes del intermedio, agrega la comunicación escrita.

“Ha sido para mí un verdadero honor poder compartir este escenario, que tanto significado tiene para mí, con una orquesta tan importante y majestuosa como lo es la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano. Esto ha sido un sueño hecho realidad y les agradezco que hayan aceptado la invitación para compartir conmigo este momento tan importante”, dijo Yolandita.

Bajo la producción de Prolat Entertainment y Rafo Muñiz para la Fundación Somohano, el concierto del domingo marcó la clausura oficial de la primera edición del Festival Arturo Somohano, que se celebró del 16 al 23 de noviembre para conmemorar los 75 años de la primera presentación de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, fundada por el maestro Arturo Somohano. Esta edición inaugural se “destacó por unir lo clásico con lo popular”.