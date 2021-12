La intención es celebrar por todo lo alto no solo la oportunidad de volver a cantar en un espectáculo, sino de reconectarse con el público tras casi dos años desde su última presentación en una tarima.

La intérprete puertorriqueña Yolandita Monge comparte la emoción de formar parte de la oferta musical del evento Navidad Hecho en Puerto Rico, que se celebrará mañana en Bahía Viva en Cataño a partir de las 6:00 de la tarde.

“Me pongo a pensar en esos días que uno se levanta y dice ‘¿dónde estoy?’, ¿pa’ donde voy?’, ‘¿qué hago?’, y yo decía ‘bueno, cuando me toque cantar otra vez, ¿lo recordaré?, ¿cómo será?’”, afirmó entre risas al hacer referencia a la pausa en eventos artísticos provocada por la pandemia por el COVID-19.

“Mi vida es cantar, la actuación, todo eso que he hecho desde niña y cada día se hace más especial porque es encontrarte con un público que va a ir a aplaudirte, a escuchar tus canciones, a recordar contigo esas canciones que ellos hicieron sus predilectas. Para mí eso es un motivo de celebración siempre, más que ahora tengo un año y nueve meses que se van a cumplir desde la última vez que estuve con un contacto directo con el público”, reflexionó sobre su pasada serie de conciertos en el Centro de Bellas Artes de Santurce, que culminó en febrero de 2020.

“Pero inmediatamente empiezo a bregar cómo voy a llevar el pelo, qué es lo que voy a hacer, qué me voy a poner, este protocolo que uno hace antes. Yo me siento como esta novia que se va a encontrar con su novio para unirse, para casarse o tener una celebración de aniversario”, comparó emocionada la voz de éxitos como El amor, Cantaré, A pesar del tiempo y La distancia. “Lo celebro de verdad como si fuera la primera vez que fuera a cantar, con muchas ganas de estar ahí y, sobre todo, de celebrar con nuestro pueblo, que es lo más importante porque no hemos tenido muchos días muy alegres, por decirlo así”.

El evento de la organización que agrupa a más de 400 socios empresarios puertorriqueños también contará con la participación de El Gran Combo de Puerto Rico y Victoria Sanabria, además de Álex Javier y Luis González “El Tsunami de la salsa”.

Dentro de los trabajos recientes de Yolandita Monge, se incluye su colaboración en el especial de Navidad del Banco Popular Ellas, mujeres en la música, que se transmitió el pasado domingo a través de los principales canales de televisión, y que también incluyó a Lucecita Benítez, Nydia Caro, Melina León, La India, iLe, Didi Romero, Chabela Rodríguez, Chamir Bonano, Ana Isabelle, Milly Quezada y Villano Antillano.

“Eso fue precioso también, estar ahí”, afirmó con entusiasmo la veterana cantante, quien ha participado en años anteriores de este proyecto especial. “Siempre es maravilloso poder volver a estar ahí y sobre todo esta oportunidad de cantar una canción de Rafael Hernández”, señaló sobre el tema Esos no son de aquí. “Me fascinó poderla cantar. Me divertí mucho”.

Al reflexionar sobre su legado en la música, valora mirar atrás y festejar sus logros.

“Para mí como mujer siempre todo ha sido una lucha, pero no en el sentido negativo, sino como una lucha positiva y constante para que las mujeres nos podamos abrir camino hacia tantas cosas”, destacó pensativa. “En el caso mío, es desde la música, como todas las que estamos en este campo, y entonces hay que celebrar cada logro por pequeño que sea. Así lo vivo yo en el día a día”, sostuvo enfática. “A veces digo ‘¿yo he hecho todo eso?’, no me doy cuenta, hasta me asombro de lo que he sido capaz de hacer cuando tenía otras ideas, de cuando uno se tira más rápido sin pensarlo dos veces”.

Mantener una actitud positiva se ha convertido en un lema de su diario vivir.

“Celebrando siempre, que es como tenemos que estar. Estar contento. Vivir en el presente. No todos los días vamos a estar con los mismos ánimos, porque hay cositas que a veces nos provocan un llantito, pero solo dura dos minutos y vuelves otra vez, porque hay que subir el ánimo y tienes que celebrar”, expuso.

“Cuando abro los ojos cada mañana agradezco que estoy todavía aquí, que tengo la oportunidad de dar un poco más de mí en eso que Dios me dio como don para entretener”, añadió ilusionada, y compartió que dentro de su rutina, además de dedicar dos horas diarias a caminar como ejercicio, procura meditar y practicar yoga.