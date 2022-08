La intérprete puertorriqueña Young Miko se prepara para celebrar en grande lo que será el Trap Kitty Festival mañana, jueves, 1 de septiembre. El evento –que tendrá lugar en la Concha Acústica Frankie Ruiz, en Mayagüez –busca recrear el mundo al que hace referencia en su producción musical más reciente, Trap Kitty.

“El Trap Kitty Festival es un sueño que mi equipo y yo hemos manifestado desde el día 1. Siempre supimos que el día en que lográramos cumplirlo tenía que ser en Mayagüez, donde todo empezó. Estoy súper feliz y emocionada por verlxs este jueves, les amo con mi vida! Gracias!”, indicó Young Miko mediante declaraciones escritas.

Este festival, libre de costo, se celebrará de 8:00 p.m. a 2:00 a.m. y contará con la presencia de invitados especiales, entre otras experiencias.

Cabe destacar que no sería la primera vez en tarima pues la autora de “Riri” debutó en la tarima del Coliseo de Puerto Rico junto a Bad Bunny en la segunda función de sus conciertos “Un verano sin ti”. También se le suma su presentación en el BUDS FEST, Take Over, celebrado en Mayagüez; Motherland Fest Appearance en Puerto Rico; y en el Coca Cola Music Fest.

A su corta, pero prometedora carrera artística, Young Miko ha acaparado las primeras posiciones de las plataformas de streaming musical con temas como “Riri”, “BI”(en colaboración con Brray) y “Trending”, todas parte de su EP Trap Kitty lanzado bajo el sello The Wave Music Group.

El evento es una colaboración entre 1K Collective, The Wave Music Group y Buena Vibra.