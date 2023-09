Llevar la historia de su entorno en sus letras, y las de otras que imagina, es una de las tareas que más atesora el intérprete urbano Yovngchimi. Un cúmulo de vivencias lo inspira a crear relatos que logra plasmar a través del género urbano y que, en una trayectoria joven, ya lo hace protagonista de millones de descargas en las plataformas principales de música.

A sus 28 años, cuando piensa en el alcance con el que cuenta desde su éxito con el sencillo Glizzy’Walk, lo analiza con cierta timidez. “Yo digo que todo el mundo tiene el ritmo dentro, como que todo el mundo puede hacerlo, pero que sea bueno, son otros veinte”, respondió el intérprete, quien se ha dado a conocer principalmente con los sonidos del trap y el drill. “No todo el mundo se atreve, y no todo el mundo confía en el talento”, prosigue al reflexionar que hace falta mucho más que solo deseo de sobresalir.

El interés por la música lo acompañó hace mucho, pero fue a sus 18 años que comenzó a prestarle mayor atención. Incluso, el talento en el baloncesto lo llevó a ganar una beca en una universidad en California, pero la pasión no fue suficiente como para convencerlo de seguir el camino del deporte. “Yo vine de allá afuera”, reveló sobre su decisión de volver, que llegó al poco tiempo de su mudanza de California a Nueva York.

“Vi el movimiento que había de mucha música y mucho talento, y chamaquitos a los que se les estaban abriendo puertas con la música, y al yo ver ese movimiento, y tener gente alrededor decirme que mi música está dura, me motivé a intentarlo”, expuso Yovngchimi, quien se prepara para su presentación el próximo 7 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

En su lista de colaboraciones, acumula nombres como De La Ghetto, Arcángel, Eladio Carrión, Villano Antillano, Ñengo Flow, Mora, Young Miko y Anuel AA, por solo mencionar algunos. Si bien ha trabajado temas comerciales, los de maleanteo son los que figuran en una mayor parte de sus composiciones.

“Es mi fuerte, además de mi crianza, que es más fácil redactar el ambiente en que hemos estado, estamos, y las cosas que han pasado. Es un poquito más fácil sobre eso. Si yo hubiera vivido una vida amorosa, escribo una canción de amor o desamor (ríe). Por eso, en realidad, siempre, siempre he hecho música calle”, resaltó Ángel Javier Avilés Monzón, natural de San Juan.

“Mi familia es de (Luis) Llorens (Torres), pero he crecido en otros caseríos de Santurce completo. También viví en (Fray Bartolomé de) las Casas”, expresó, y destacó el propósito de motivar. “También es como un mensaje de superación, de que en ese ambiente también uno puede hacer un fruto bueno, y con la música”. Parte de su anhelo lo va viendo materializado a través de su sello disquero Glizzy Gvng, con el que se propone encaminar las aspiraciones de nuevos interesados en el camino de la música.

“Me gusta mucho lo que se está haciendo con mi movimiento, no solamente yo como artista, sino también como compañía y mi equipo de trabajo. Todo el mundo está creciendo como se supone, y además de crecer mi carrera lo más que yo pueda, aspiro a crecer la compañía también, cuestión de ayudar y firmar a otros chamaquitos”.

La voz de éxitos como Baby Father 2.0 y Baby Glock compartió que el “Chimi” en su nombre artístico obedece al apodo que le puso su abuelo desde su niñez. Lo de Yovng es una manera de captar la atención del mercado anglosajón, “como acaparar el mundo americano”, mencionó, y aclaró que ha trabajado temas en inglés.

Su tema más reciente es Baby, que trabajó con Lunay. “Es una canción movida y comercial. Sabía que con Lunay era una buena combinación. Está duro el tema, y hay mucha gente que lo está hablando. Ahora está rompiendo”. El sencillo formará parte de su próximo álbum, cuyo lanzamiento vislumbra para este año, y que incluirá temas como QEPDC (con Ñengo Flow) y Full Of Diamonds, entre otros.

Uno de los compromisos que lo tiene muy ilusionado es su espectáculo en el Choliseo para octubre. Si bien es un escenario que ha logrado dominar como invitado, ahora le toca el turno como protagonista. “He ido a diferentes coliseos grandes, y de diferentes artistas, Eladio Carrión, Myke Towers, Arcángel, funciones grandes, montón de gente, sold out. He visto el apoyo, la euforia como invitado, el recibimiento que me dan. Gracias a esas reacciones he ganado la confianza de que vamos para encima”, afirmó. “Tengo par de artistas, par de gente dura”, adelantó sin querer delatar nombres, y expuso sus planes de realizar una gira artística en 2023.

Dentro de las experiencias gratas que suma en su trayectoria, una de las que rememora es la de su participación junto a Bad Bunny y Arcángel para el tema La ruta durante la presentación en el techo de una gasolinera en la calle Loíza, en San Juan, en diciembre de 2022.

“Eso fue de momento”, recordó con entusiasmo. “La calle Loíza está al ladito ahí de Llorens. Nosotros estábamos en el caserío, que ahí tengo el estudio también, donde grabo música”, repasó sobre la sorpresiva invitación que llegó a través de uno de los miembros de su equipo de trabajo. “Habíamos visto que estaban preparando eso, pero pensábamos que era para un video porque sabíamos que Bad Bunny y Arcángel estaban haciendo un video. Arrancamos para allá en motora porque no se podía entrar en el carro. Me trepé en el techo con ellos. Fue una experiencia buena. Rompimos. Conocí a Bad Bunny por primera vez. Canté La ruta con Arcángel. Eso se quería caer”, festejó sobre la reacción de la multitud.

En lo personal, reveló la ilusión que vive como orgulloso padre de Amira Liz. “Me pone a pensar un poquito más en las cosas. Pero me la disfruto mucho”, expuso sobre la pequeña de siete meses por quien se le dibuja una sonrisa con solo mencionar su nombre. “Es bien bonita”, enfatizó.

Boletos a la venta para su concierto a través de Ticketera.