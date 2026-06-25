Ziggy Marley, una de las figuras más emblemáticas del reggae, regresa a Puerto Rico para presentarse en concierto.

Luego de varios años desde su última presentación, el cantante vuelve para presentar su Brightside Tour. La cita con su fanaticada aquí será el 20 de octubre en El Patio Fusion Lounge de Dorado. Como invitado especial y acto de apertura estará el cantante y compositor boricua Millo Torres y el Tercer Planeta.

Será una noche muy especial donde los asistentes escucharán éxitos de Ziggy como “True to Myself” “Drive”, “Cry, Cry, Cry”, entre muchos otros. Por su parte, Millo Torres y el Tercer Planeta deleitarán a los presentes con “Me gustas como quiera”, “Oh Nana” y Tierra adentro, entre otros.

La venta de boletos para este concierto bajo las estrellas comienza este viernes 26 a las 10:00 a.m. a través de pietix.com. La producción está a cargo de José Dueño.