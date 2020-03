“Como diría Moncho… ¡estoy vivo!”

El exponente urbano Zion aseguró estar bien luego de sufrir un quebranto de salud mientras viajaba ayer en la tarde a Ciudad México.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el artista quiso informar de su condición luego de que diera instrucciones a sus allegados de no ofrecer detalles de lo que ocurrió.

“Me empecé a sentir mal durante la tarde. Tomamos un vuelo y empecé a sentirme mal, no podía respirar. Empezó a complicarse la cosa. Llegamos a Ciudad México y fuimos al hospital a emergencias. Al principio creían que yo venía con síntomas de coronavirus, me aislaron, me hicieron un montón de preguntas. No les miento, también estaba un poquito asustado que sí podía haber sido porque hemos estado viajando mucho en estas últimas semanas, he estado de lugares altos a lugares bajos, y simplemente me dio un desgaste físico. Tuve una reacción abdominal con dolores muy, muy fuertes que no podía respirar; no podía caminar”, narró Zion desde un balcón donde se aprecia la ciudad azteca, donde se encuentra cumpliendo con compromisos artísticos junto con su compañero Lennox.

Al artista se le realizaron varios estudios, “y hay Z para largo”, aseguró y agradeció a todos los que estuvieron pendientes a su salud.

“Hay que aprender a valorar lo que hacemos, más que todo hay que cuidarnos. Ese trajín, manejar el estrés, los enojos, porque soy alguien que sufro un poquitito de eso. Soy medio gruñón pero el que me conoce sabe el corazón que tengo y sabe que mis intenciones son buenas”, concluyó.