Uno de los dúos más influyentes y mundialmente reconocidos de la música latina, Zion & Lennox, estrena hoy su más reciente y sensual sencillo de 2020, Te mueves, junto una de las voces femeninas más prominentes de la industria, la estrella latina Natti Natasha.

Tras el gran éxito de All Night, Mujer satisfecha y Sistema, las estrellas puertorriqueñas lanzan su tercera canción del año, con la cantante dominicana.

El tema está disponible en todas las plataformas digitales.

Te mueves captura el poder de cada uno de los artistas a medida que guían al público a través de la historia de cuando un hombre y una mujer se encuentran en la pista de baile y se enamoran de manera inequívoca. Zion y Lennox, filmados desde sus ubicaciones respectivas, aportan su estilo característico y flow a la canción para consolidar aún más su estado de icono. Natasha muestra la combinación perfecta de voz, baile y sensualidad, combinación que impulsó a que su más reciente sencillo, Que mal te fue, sobrepase los 34 millones de vistas, creando tendencia en los Estados Unidos, Puerto Rico y Latinoamérica.

La canción sirve como una oda de verdadero agradecimiento a su coprotagonista, complementando su estilo, gracia y sensualidad mientras baila. Natti Natasha sigue el ejemplo de Zion y Lennox con la perfecta contraparte lírica mientras vocaliza su empoderamiento femenino.

El video fue dirigido por Marlon Peña y fue filmado por separado: Lennox en Puerto Rico, Zion en Colombia y Natti Natasha en Miami.

El sencillo resume la dirección creativa y musical que los pioneros del reguetón y unos de los líderes de la industria están siguiendo para celebrar el 20 aniversario de su legendaria carrera.

El tema le sigue los pasos a su sencillo All Night, una canción inspirada en la cuarentena y en los clásicos de los 80s Rock With You, de Michael Jackson y All Night Long, de Lionel Richie.

Te mueves presenta un ritmo producido por el galardonado productor/artista Tainy.

El 2020 es un gran año para el dúo reconocido a nivel mundial ya que celebran 20 años impresionantes de música de primer nivel que ha consolidado su estatus como pioneros del reguetón y la música latina.

Con su último álbum, Motivan2, que debutó en el puesto #1 en iTunes en los Estados Unidos y Latinoamérica, Zion y Lennox continúan llevando su versión única y relevante de la música a los fanáticos de todo el mundo.

Debido a la pandemia de Covid-19, el dúo tuvo que posponer su histórica gira ICONIC Tour Twenty 20, que estaba destinada a honrar su carrera de dos décadas dentro de la música latina.