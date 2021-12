Numerosos galardones, lanzamientos musicales y presentaciones en principales plazas a nivel internacional han contribuido a escribir la historia artística del dúo puertorriqueño Zion y Lennox. Pero las ilusiones que delinearon el junte a principios de los años 2000 permanecen intactas.

A poco más de dos décadas de su unión artística, el binomio comparte el entusiasmo de celebrar con su público a través de su gira de conciertos “La trayectoria”, que además de apostar a brindar una velada entretenida, busca agradecer la lealtad de su fanaticada y hacerla partícipe de su festejo. Los conciertos se realizarán este jueves, viernes y sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Nos sentimos súpercontentos, súperemocionados de que esto ya se está convirtiendo en tradición, el concierto de Zion y Lennox en el Choliseo”, dijo un ilusionado Lennox. “Súpercontentos porque vamos a devolverles ese amor a nuestros fanáticos que por tantos años nos han estado apoyando y ya nos han convertido en una familia”, añadió durante la conferencia de prensa hoy en el recinto.

Por su parte, Zion destacó el valor de presentarse una vez más en el emblemático espacio. “Es el escenario más importante, diría yo, de todo el Caribe. Me atrevería a apostar, de los escenarios más difíciles, de los escenarios que más nervios y responsabilidad uno siente de darlo todo. Para nosotros, de la música urbana, de reguetón, en Puerto Rico es el escenario más importante. Muy contentos una vez más de estar aquí y del apoyo que desde el día uno han estado dándonos”.

El dúo compuesto por Félix Ortiz (Zion) y Gabriel Pizarro (Lennox) adelantó que en términos de tecnología no han escatimado para brindar una experiencia visual de altura. El repertorio, anunciaron, estará compuesto por más de 50 temas con el propósito de repasar un viaje musical que los ha mantenido vigentes por 22 años. En este sentido, Zion reveló que “tuvimos que cortar, cortar y cortar (la selección de temas)”, y afirmó que “todas las noches hay más de cuatro, cinco invitados”.

Las voces de temas como La Player, Hola, Loco, No me llama y Te gusto enfatizaron su deseo de permanecer creando música. Lennox resaltó el interés que comparten en este sentido. “Faltan algunos países de conquistar. Falta seguir creciendo. No es que uno llega a una meta y ahí se estanca. Siento que uno sigue creciendo y evoluciona. Falta seguir dejando este legado. El que piense que ‘pegué y esto es todo’, está bien equivocado. Hay mucho espíritu y mucha energía en esta alma para seguir dando amor. Voy a seguir hasta que la muerte me separe de la música”.

Como parte de su agenda de celebración, en julio lanzaron la producción discográfica de 13 temas El sistema, que cuenta con colaboraciones con Sech, Rauw Alejandro, De La Ghetto, Myke Towers, El Alfa y Natti Natasha.

Entre sus reconocimientos, Zion y Lennox cuentan con cuatro Premios Billboard de la Música Latina, dos Latin American Music Awards y siete galardones de la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, por sus siglas en inglés).

Se disculpa por tiraera

Durante la sesión de preguntas al dúo, el influencer Maiky Backstage tomó el turno para indagar sobre los invitados al show, lo que los artistas declinaron contestar. Lennox, de vez, le expresó “como podcast, eres tremendo cantante”. Luego aclaró la razón de su comentario.

“Es que subieron en Instagram que como bailarín Lennox es tremendo cantante”, dijo sobre un post compartido ayer por el influencer. “¿No puedo tirar para atrás?”, cuestionó. Luego se disculpó, reiterando que no había intención de provocar incomodidad con su acción. “Es una simple contestación en vivo. No es una agresividad”, sostuvo. “Es algo profesional de una tiraera para redes sociales, que él publicó, que tiene millones de followers viéndolo, y entendí que no fue la mejor manera de apoyar nuestro concierto. Fue como una tiraera personal hacia mis dotes de baile, que estaba usándolos para divertir a los bailarines en el ensayo”, afirmó.

Boletos disponibles a través de Ticketera.com.