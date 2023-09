No todo artista tiene la oportunidad de celebrar en grande 45 años de trayectoria y menos tener el espacio para decidir cómo hacerlo.

Para la cantautora Zoraida Santiago, llegar a esta etapa de su carrera la llena de un entusiasmo que compartirá en el espectáculo íntimo “Mi vida en canción”, el próximo sábado en el Moneró Café Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas.

La miembro fundadora de Aires Bucaneros -agrupación que se destacó en la década de los 70 y 80 por darle vida a la música folcrórica puertorriqueña desde el movimiento de la Nueva Canción- pondrá en escena, a partir de las 8:30 p.m., los temas que ha elaborado en las últimas décadas y que la impulsaron a llevar su pasión de escribir y cantar a la práctica.

Este camino que le trajo el destino transportó a la artista en su juventud a distintas partes de Estados Unidos, así como México y Cuba.

“Siempre he sido favorecida con el amor y el cariño de la gente que está alrededor mío, de unos músicos maravillosos que me acompañan con un compromiso con la canción inquebrantable, y yo me siento agradecida y afortunada de transitar este camino por el que espero seguir transitando y cantando hasta que sea”, sostuvo.

“Miro hacia atrás y digo: ‘gracias, gracias, gracias’ a todos y la vida, como dice Violeta Parra, por permitirme cantar”, puntualizó.

La compositora manifestó que llegará al pueblo de su padre para deleitar a sus seguidores con una presentación única, que contará con canciones como El violín de mi abuelo, Río Grande de Loíza, Canción para Vieques, y su más reciente composición Elijo la esperanza, todo esto alrededor de su tema reconocido mundialmente, La prisa loca.

“Escogí aquellas que tienen un significado mayor o, que a través de la historia sé que estos han tenido un impacto en la gente”, indicó.

Durante el espectáculo de aniversario, la cantautora contará con la colaboración de su gran amigo y colaborador de años, Roy Brown. Santiago expresó que la idea surgió del mismo intérprete de Boricua en la Luna, que le pidió poder compartir el escenario, lo que para ella no le pareció mala idea.

“Los dúos que nosotros hacemos siempre son maravillosos. Me encanta, nos encanta cantar juntos, así que sí; él me estará honrando con su presencia y con su voz”, expresó la artista.

Santiago ha marcado la historia musical boricua como figura central del folclor. Como parte de su carrera, además de fundar Aires Bucaneros con Brown, fue la creadora y del espectáculo Las Bohemias, que contó con las voces de Sharon Riley, Georgina Borri, Claribel Medina, Giselle Solís, Adri Galler Lastra y Coqui Santiago, y se presentó en diversos escenarios del País.

Es por esto que siente fortuna por la mayor presencia de artistas femeninas en el patio que continúan manteniendo esta gesta donde la música y el día a día del País se unen para manifestarse por un mejor porvenir.

“Esto es un recordatorio de que hay un proceso histórico que hemos vivido, pero todavía hace falta cantar. La canción nos puede llevar a tantos lugares y es tan necesaria en un país que se enfrenta a tantos conflictos, tantas situaciones difíciles. Cada día es más necesaria una canción que permita a la gente reflexionar, emocionarse, saber que hay maneras más hermosas de vivir en la sociedad”, apuntaló.

Los boletos para el concierto “Mi vida en canción”, una producción de En-Pareja-2, los pueden conseguir en Ticketera.