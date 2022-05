Unos 170 estudiantes participarán del programa musical Berklee en Puerto Rico, que llevará a cabo su 27ma edición de manera presencial del 31 de mayo al 5 de junio en la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce.

“Estamos bien entusiasmados de regresar con Berklee en Puerto Rico presencialmente este año y sumamente complacidos con la diversidad de músicos que participarán este año”, dijo por escrito Luis Álvarez, presidente de Make Music Happen. “Como indicamos, volver a ofrecer el programa es nuestra razón de ser, pues representa una oportunidad para cientos de jóvenes puertorriqueños que sueñan con tener una educación musical de primera”, añadió.

El periodo de matrícula para esta edición cerró en abril y logró la matrícula de 170 participantes con una diversidad de 18 instrumentos. Estos incluyen:

- 10 participantes de saxofón alto,

- 3 participantes de violonchelo,

- 3 participantes de clarinete,

- 2 participantes de cuatro,

- 21 participantes de batería,

- 12 participantes de bajo eléctrico,

- 3 participantes de flauta,

- 25 participantes de guitarra,

- 6 participantes de percusión,

- 1 participante de oboe,

- 21 participantes de piano,

- 7 participantes de saxofón tenor,

- 5 participantes de trombón,

- 9 participantes de trompeta,

- 2 participantes de vibráfono,

- 1 participante de viola,

- 3 participantes de violín,

- 36 participantes de voz (o canto).

Unos 133 participantes matriculados participararán del programa regular, 18 del programa de composición y producción Songwriting and Production Track, y 19 participarán del programa para créditos universitarios en el Berklee College of Music en Boston.

Los talleres serán impartidos por 12 profesores de Berklee College of Music durante una semana, de 10 a.m. a 5 p.m. en la Universidad del Sagrado Corazón. Estos culminan con el recital de graduación el domingo 5 de junio en La Plazoleta del Popular Center en Hato Rey. Allí, los participantes demostrarán las destrezas musicales que han aprendido. Los participantes más destacados podrán obtener ayuda financiera para estudiar en Berklee College of Music.

Además de su programa regular, Berklee en Puerto Rico ofrecerá nuevamente el programa de composición y producción Songwriting and Production Track. El programa les permite a los estudiantes sumergirse en el arte de la composición, interpretación y producción musical. El mismo estará a cargo de los profesores Rodney Alejandro y Enrique Gonzalez Müller, y finalizará con un recital de graduación separado donde los participantes presentarán su material original.

Desde su primera edición en el 1995, más de 3,800 estudiantes han participado en el programa Berklee en Puerto Rico. En su más reciente edición en el 2019, 215 estudiantes participaron, la mayor clase en la historia del programa. Un total de 23 estudiantes lograron admisión y recibieron un total de $1.52 millones en ayuda financiera.