Sus voces narran desde el amanecer las “noticias en caliente” de lo que ocurre en Puerto Rico a través de las ondas radiales de NotiUno (630AM) y ese acontecer diario siempre llega sazonado con frases célebres como “Agárrate, Tolentino”, “Ay, mi madre” o “Sabarabadibi Papalote”.

Se trata del dúo dinámico compuesto por José Enrique Alvira y Yun Yun (Félix) Echevarría, dos locutores que enuncian las noticias más importantes del día de una forma ágil y simpática, logrando provocar diversas emociones en los radioescuchas, quienes quedan embelesados con sus ocurrencias.

Pero, ¿quiénes son estas figuras detrás de cada compendio de noticias que se escucha en la emisora de lunes a viernes cada 15 minutos, o media hora, desde las 5:00 de la mañana?

PUBLICIDAD

Pues, sepa que lejos de narrar boletines de noticias, ambos dieron sus primeros pasos en la radio como disc jockeys de varias emisoras locales y de Estados Unidos. Esa faena como presentadores de música, que iba desde los géneros de salsa hasta el rock, los ayudaron a mejorar su dicción, técnicas de respiración, modulación y, sobretodo, a improvisar.

El veterano de la dupleta, José Enrique Alvira, relata que inició en la radio para el 1962 en la emisora WMDD, de su natal Fajardo. Allí aprendió de figuras que admiraba y que incluyen al periodista y actor José Luis Torregrosa, reconocido por ser el primero en redactar el libreto del primer programa cómico de la radio en Puerto Rico Los embajadores del buen humor que se transmitió mucho tiempo por WKAQ.

“Tuve el honor de trabajar en WMDD con grandes locutores de la época... allí estuve seis o siete años. Luego pasé a Radio X, en Nueva York, donde el director en ese tiempo era Raúl Alarcón, padre”, destaca quien también laboró en una emisora en Connecticut.

Rememora que en Puerto Rico le dieron la oportunidad de trabajar en Radio Tiempo, en Caguas, pueblo al que se mudó cuando retornó a la isla. “Eso fue para el 1967... ha llovido un poquito de allá para acá. Pero todas estas experiencias me permitieron trabajar con muchas personas y locutores que yo escuchaba cuando era pequeño. Aquello era increíbe. Por ejemplo, estuve en La Gran Cadena con José Antonio Ayala, que en paz descanse. En verdad que todos esos años fueron algo bien, bien grande. Es algo que me llenó de alegría y de emoción. Llevo 60 años en la radio, pero aquí, en NotiUno es donde más he estado... aquí llevo 39 años”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Alvira -quien durante la pandemia tuvo un percance de salud que lo obligó a pausar durante nueve meses- reconoce que en su larga trayectoria tuvo que laborar en dos emisoras al mismo tiempo para poder cuadrar caja económicamente.

“Era disc jockey en una emisora de música y aquí estaba en noticias en NotiUno porque tú sabes que este ambiente de trabajo no paga mucho. Entonces para mantener a la familia tenía que tener dos trabajos... pero ahora estoy solamente aquí y nada más porque ahora como cojo seguro social, pues empato la pelea”, dijo en un tono simpático y con una dicción perfecta.

A aquellos que le preguntan al hombre de 78 años cuándo se piensa retirar les tiene el siguiente mensaje: “¿Para qué quieren que yo me retire, si tengo la voz todavía? Esto es lo que me gusta a mí. Yo amo este trabajo... esto es algo que, muchacho olvídate, es algo que hago con dedicación y un amor infinito. Esto es lo más que yo quiero, mi trabajo. Seguiré aquí hasta que Dios lo disponga”.

Los locutores mantienen una dinámica única a la hora de leer los titulares. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Atracción desde chamaquito

Por su parte, Yun Yun, que siempre aclara que su nombre es con Y, inició en la radio para la década del 70′ cuando era adolescente y le llamaba la atención una estación de radio que ubicaba cerca de su escuela superior, en Carolina. Como era todavía menor de edad, la única forma que encontró viable para acercarse a las cabinas era uniéndose como voluntario a lo que se llamaba Defensa Civil, pues las oficinas quedaban continuas a la emisora que se llamaba Radio Voz.

PUBLICIDAD

“Terminaba cualquier labor que tuviera en la Defensa Civil y me metía a la estación... los muchachos (locutores) me acogieron bien porque era bastante disciplinado, me enseñaron a trabajar con el control y empecé a aprender y practicar”, narra quien finalmente logró que lo dejaran moderar un programa de media hora en el que presentaba música de salsa. “Con esa media horita nada más me di a conocer en la escuela superior de una manera terrible y eso me motivó a seguir interesado en esto”.

Posteriormente, logró un turno fijo de cuatro horas hasta que se dio el salto a una emisora en San Juan. “Se llamaba KDM y ahí estuve con los mejores locutores del patio... recuerdo que estuve con Junior Vázquez y con uno señor que le decían El Loco, Loco, Manuel Alfonso”, menciona Echevarría, quien posteriormente trabajó en más de cinco emisoras, incluyendo algunas en Estados Unidos y en Radio Rock, la única emisora “full americana” que había en Puerto Rico para la época.

El salto a las noticias se dio gracias a su esposa, quien envío un resumé a NotiUno tras ver el anuncio de una plaza vacante como locutor. “Me acuerdo que recibí un beeper que decía: ‘favor de llamar a Rubén Sánchez a NotiUno’. Yo no sabía quién diache era ese, así que me paré en un teléfono público y me conectan con el señor Rubén Sánchez. Me dijo: ‘aquí tengo un resumé tuyo, estoy buscando locutor para cubrir un espacio, ven para una prueba’. Vine, hice la prueba y durante la entrevista le digo: ‘mira macho, te voy a decir la verdad, yo he sido disc jockey toda la vida y yo de noticias no sé nada...”, contó quien fue reclutado aquella misma tarde.

PUBLICIDAD

Yun Yun, de 63 años, narró los boletines de noticias durante mucho tiempo, pero luego se fue en busca de oportunidades a otros escenarios y, finalmente, regresó hace unos años a cubrir, precisamente, a Alvira, quien estuvo fuera un tiempo prolongado debido a una situación de salud.

“Alvira lleva 500 años aquí... era una de las figuras principales de esta emisora, al igual que Rafy Jiménez... y yo tuve la dicha de que les caí bien a esta gente, me ayudaron, me enseñaron a respirar, cómo hacer las pausitas poco a poco y aquí me tienes. Ahora me encanta compartir con este señor que es una leyenda”, dice en un tono de admiración hacia su compañero de labores.

¿Cómo hacen para compenetrarse tan bien?, se les preguntó.

“Nosotros le damos el toque personal. La experiencia que tuvimos por ser disc jockeys nos ayuda. Lógicamente, hay un formato que seguir, pero si tienes la oportunidad de meter la tuya, como decimos nosotros en la calle, pues le metemos. Alvira mete la de él, yo meto la mía y le ha gustado a la gerencia de la empresa y por eso estamos aquí”, puntualiza Yun Yun.

¿Y el “Ay, mi madre” de quién fue?, indagamos.

“Es mío”, dice Alvira. “Y el ‘Agárrate Tolentino’ que se ha hecho famoso en todo Puerto Rico y Latinoamérica, también. En Fajardo la gente me dice Tolentino, y en Caguas también. Me dicen: ‘mira Tolentino, ven acá’”, expresa.

¿Y, de dónde salió esa frase?, se le cuestionó.

“Bueno, eso surgió de un señor que trabajaba aquí en mantenimiento y se llama Francisco Tolentino... y un día lo envían a la torres para poner una luz y se amarra con las correas de protección y, en ese entonces, Carlos Figueroa, que era el director, le dice: “agárrate bien Tolentino”. Entonces, cuando viene para acá Carlos nos dice: ‘mira, Alvira y Rafy Jiménez, vamos a utilizar eso en la noticia de primera plana, en el primer titular vas a decir ‘agárrate Tolentino’. Y ahí surgió eso. Y se quedó”, contó.

Finalmente, Yun Yun recomendó a los jóvenes que quieran desarrollarse en el mundo de la locución que sean “genuinos”. “Además, tienen que tener una disciplina extraordinaria”, acotó.

Por su parte, Alvira menciona la puntualidad como clave del éxito. “Nosotros empezamos aquí a las 5:00 de la mañana. Yo me levanto a las 3:00 de la mañana todos los días, hace 39 años y sigo madrugando. La disciplina es necesaria para cualquier trabajo”, enfatizó.