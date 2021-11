La pareja de comediantes más querida por los puertorriqueños decidió casarse luego de 33 años. Y es que tantos eventos históricos los llevó a reflexionar para dar el paso más importante de sus vidas. Susa y Epifanio invitan a su público a que sean parte de la boda más esperada en febrero, el mes del amor.

El Centro de Bellas Artes de Santurce será el escenario donde Jesusa Cruz Avilés y Epifanio González Villamil unirán sus lazos matrimoniales luego de más de tres décadas. Aunque siempre fue evidente la complicidad de la pareja, llegó el momento cumbre en su relación, puesto que la pandemia, los huracanes y los terremotos han servido de motivación para prometerse amor eterno.

PUBLICIDAD

Luego de todos los sucesos y crisis que han compartido, Susa ha bajado su nivel de defensa y Epifanio logró su cometido bajo promesas de que cambiará y ella será su prioridad. Cabe destacar que hace 10 años hubo un intento de boda.

Susa aseguró que “to´el mundo merece una segunda oportunidad y al viejo dañao lo conozco por las cuatro esquinas y a estas alturas no perdemos nada, al contrario, nos damos un gustito, después de todo una boda siempre es un momento lindo de celebración y jolgorio. Queremos festejar este momento con nuestros invitados especiales, el pueblo de Puerto Rico”.

Por su parte Epifanio enfatizó “yo me la conozco de pies a cabeza y ya estoy viejo, reconocí que tengo que retirarme de las barras y los clubs, además ella cocina bueno y está más dura que yo, así que me puede cuidar los últimos años que me quedan porque estoy a ley de dos recortes”.

La comedia teatral “Susa y Epifanio La Boda” contará con la participación de Herbert Cruz, Joealis Filippettiy Jorge Armando. El libreto estuvo a cargo de los comediantes Carmen Nydia Velázquez y Víctor Alicea, mientras que el concepto fue desarrollado por Jalil Serrano y Gil René, este último también colabora como director. La producción de BAS Entertainment se presentará en el Centro de Bellas Artes de Santurce el 25 de febrero, el último fin de semana del mes del amor.

Ender Vega, productor de BAS Entertainment, expresó “siempre nos esforzamos por llevar el mejor entretenimiento y apoyar el teatro es muy importante para nosotros. La producción será de altura y les prometemos mucha risa. Esperamos poder continuar provocando carcajadas y llevar alegría al público”.

La pareja de comediantes, Susa y Epifanio, no se presenta desde el 2019 en una sala principal del país. Su última pieza teatral fue con motivo de celebración de su 30 aniversario.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera y la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce en el 787-620- 4444.