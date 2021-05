El productor Tony Mojena aplaudió las disposiciones en la nueva orden ejecutiva, que entrará en vigor este próximo lunes 24 de mayo y la cual permite la reactivación de la industria del espectáculo. “Son buenas noticias. Que los coliseos se abran al 30 %, son buenas noticias, que los teatros regresen al 50% por lo menos y, mejor todavía, la eliminación del toque de queda...”, señaló y adelantó que la primera producción que presentará será el stand-up comedy de Alexandra Fuentes y Raymond Arrieta que estaba preparando, pero que tuvo que poner un alto debido a la pandemia. El junte de artistas se dará a finales de año.

A su agenda de eventos sumará el concierto de Luis Fonsi, pautado para el año próximo, así como el del cantante Ricky Martin.

Mojena, sin embargo, levantó bandera en cuanto al requerimiento de que los asistentes a los conciertos o eventos presenten una prueba negativa de COVID-19 o la tarjeta de vacunación para tener acceso al recinto.

“Es algo que no entiendo bien. Tenemos que afinar lo de la prueba negativa de COVID o llevar la prueba de vacuna porque si vas al cine no te piden nada, y si vas a un restaurante no te piden nada… Pero me parece bien por parte del gobierno que vayamos abriendo poco a poco, que era algo que estábamos pidiendo, que fuera escalonadamente, para que la gente vaya cogiendo confianza, para que podamos hacer dos, tres meses de espectáculos, con las limitaciones que tenemos. Ojalá y Dios permita que no hayan brotes y la gente pueda ver que es seguro y que poco a poco, siguiendo las normas, vamos a ir regresando a la normalidad”, expresó el empresario artístico en entrevista con “Telenoticias“ de Telemundo Puerto Rico.