Lo que un día comenzó como un invento de cuarentena desde la cocina de Alí Warrington, hoy se ha convertido en el “jangueo” digital de cocina #1 de las redes en la Isla.

“Alí Cocina” es un segmento digital en donde semana tras semana con su carisma, su chispa y su humor único, Alí prepara y comparte sabrosas recetas que son fáciles de preparar.

Tanta ha sido la acogida de la gente durante estos meses que, a petición de ellos, Alí se ha dado a la tarea de preparar algo especial para el Día de los Padres.

Así las cosas, luego de 10 años de retiro de las cocinas en los medios, el padre de Alí, Otilio Warrington, “Bizcocho”, regresa en una edición especial de “Alí Cocina de Padres - Bizcocho Edition”.

Este especial se transmitirá desde un estudio/cocina el jueves 18 de junio, a las 8:00 p.m. en la plataforma Facebook Live a través del “fan page oficial” de Ali Warrington.

“¡Gente esto es historia! Esta es la primera vez que voy a compartir con mi viejo en un programa de cocina en medios y el poder hacerlo en un espacial de Día de los Padres me llena de mucha emoción y sentimiento. Papi es un querendón del pueblo y estamos claro que él es el master en esto de la cocina. Pero como el que lo hereda no lo hurta, es con mucho respeto y humildad que sigo este legado que personas que amo y respeto mucho, como él, Cosme y hasta el mismo Luisito nos han pasado para seguir entreteniendo a nuestra gente desde un formato de cocina... claro, pero ahora en una versión 2020”, comentó Alí.

Aprovechando la coyuntura del Día de los Padres, Alí y Bizcocho compartirán sin libreto entre recetas, risas, anécdotas, invitados especiales y seguramente hasta regaños, lo hermoso y divertido que puede ser el compartir en familia durante esta ocasión especial.

“Imagínate tú. Ver como Alí ha logrado llegarle al corazón de la gente con este invento de la cocina, ver como la gente lo quiere y poder compartir por primera vez con mi hijo un trabajo que he realizado por más de 40 años en la televisión puertorriqueña es un orgullo para mí como padre. Pero que no se vista que no va, por que tiene que respetar los rangos. Son 40 años de experiencia y ese día ustedes van a ver como este ‘Michael Jordan’ le come los dulces a ese LeBron James”, bromeó Bizcocho.

La nueva realidad que ha generado la pandemia global del COVID-19 ha motivado a artistas como Alí y Bizcocho a buscar maneras distintas de llevarle alegría y entretenimiento a nuestra gente para sobrellevar esta difícil situación. Con un mensaje de unión familiar, “Alí Cocina de Padres - Bizcocho Edition” pretende darle acceso a la audiencia puertorriqueña a la relación genuina, hermosa y jocosa que comparten ambos artistas como padre e hijo.