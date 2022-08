El locutor Amós Morales regresará a las ondas radiales este miércoles, 1 de septiembre, luego de su salida de la estación KQ 105 FM hace ocho meses.

En esta ocasión, los seguidores del veterano locutor podrán escuchar sus frases positivas y su popular “¡En vivo!” a través de la emisora Fidelity, cuyas frecuencias son 95.7 en el área metro, 101.9 en el sur y 105.5 en la zona oeste.

Morales, quien por 44 años laboró en KQ 105 FM, se despidió de los radioescuchas el pasado 31 de diciembre. Durante la mayor parte del tiempo en esa estación, ocupó el horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Me despido de la radio puertorriqueña después de 55 años. Esto no es un retiro definitivo porque no sé los planes que Dios tiene conmigo... Lo que hoy ocurre no es el final es el principio de un nuevo comienzo”, llegó a manifestar el animador en una entrevista con Primera Hora.

En enero, se informó que Morales se convertiría en una de las voces del sistema de radio de Supermercados Selectos, llamado Radio Selectos.