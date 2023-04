Andrew Álvarez, conocido como un gurú de los secretos y misterios que rodean la humanidad, celebra los 50 años de su trayectoria investigativa presentando ante el público una experiencia audiovisual con interesantes temas desconocidos en la Isla en su espectáculo “Top Secret: Los Secretos de Puerto Rico”, el sábado 29 de abril, a las 8:30 de la noche, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Reconocido por sus investigaciones de temas paranormales, así como de datos históricos de Puerto Rico desconocidos por muchos, ahora compartirá con el público interesantes detalles de estos temas, que son más profundos que aquellos que se discuten en los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

“Es un viaje como nunca antes han visto a través de lo desconocido, de los misterios, de los fenómenos, llegando hasta el fin de los tiempos. Presenciarán eventos fantásticos y visitarán lugares desconocidos, experiencias extrañas que te replanteará la realidad. Encuentros con una realidad, donde todos somos parte de un experimento que parece no tener final”, dice el investigador.

El espectáculo, producido por Jorge Pablón “Molusco”, ofrecerá una especie de expedición tipo conferencia, con dramatizaciones a cargo de actores profesionales, que irán armando la narrativa al momento, así como todo tipo de visuales.

“Top Secret: Los Secretos de Puerto Rico” es una travesía a través del pasado, presente y futuro de la Isla, iniciando en la década de 1930, con las poco conocidas experimentaciones del oncólogo norteamericano Cornelius Rhoads con pacientes puertorriqueños en el Hospital Ashford Memorial, y que fueron denunciadas en un escándalo público por Pedro Albizu Campos.

Este será solo el inicio de un espectáculo que presentará una serie de revelaciones relacionadas a experimentos realizados en Puerto Rico a través de los años, que incluyen los más grandes secretos de instalaciones militares y operaciones encubiertas, así como de inteligencia, espionaje, y experimentación, como la píldora anticonceptiva, el fluoruro en el agua, y la radiación.

“Lo que esto plantea es que Puerto Rico es un laboratorio sociobiológico usado por farmacéuticas y otros grandes en diferentes instancias y que hay un público ignorante de lo que ocurre, junto con un gobierno que no colabora, no lo conoce o no lo quiere reconocer. Y esta es la oportunidad de que el público sí lo haga mediante este viaje por lo desconocido. Quienes busquen conocer la verdad, tienen que ir a ver esta presentación”, expone.

Los boletos de “Top Secret: Los Secretos de Puerto Rico” ya están disponibles en Molusco.com