Emocionada y lista para mostrar su experiencia detrás del gran tiburón.

Angelina Nock se encuentra preparada para volverse a montar en el “Megalodon” y revivir la adrenalina de “Monster Jam”, que regresa con su espectáculo de diversión familiar al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que se dará del 1 al 3 de noviembre.

La conductora de 33 años expresó su emoción por volver a la Isla del Encanto, donde se dio a conocer como la primera piloto de ascendencia latina de camiones monstruos y probar una vez más aquí cómo doma un vehículo de más de 12,000 libras y sobre 1,500 caballos de fuerza con sus maromas.

“Me encanta la reacción de los fans aquí, me encanta hacer los ‘wheelies’, suspenderme mucho al aire, y cuando la gente hace mucho ruido me emociona, me entusiasma a hacer más trucos. Quiero estar aquí con todos ustedes”, manifestó la conductora e integrante de los Nerveless Nocks, una familia que lleva desde 1954 cautivando en los Estados Unidos con sus volteretas, saltos y brincos desde los circos y “thrill shows”.

“Vengo de una familia de ‘daredevils’, y mi mamá que es mexicana también hizo trucos a 80 pies al aire, cosas bien locas. Pero sorprendí a mi familia cuando decidí compartirles que quería conducir los camiones de Monster Jam”, expresó Nock, quien se también destaca como esquiadora acuática desde los 12 años.

“Esto está en mi sangre, soy una ‘adrenaline junkie’ y cuando vi un espectáculo de ‘monster trucks’ me gustó mucho y también al ver que no hay muchas mujeres conductoras quise montarme, y al estrenar el año pasado como la primera conductora de la franquicia, eso fue un gran momento para mí”, agregó.

Nock también resaltó el orgullo de compartir el “pit” con otras colegas como Krysten Anderson, quien es la primera mujer en domar al legendario “Grave Digger”, y Cynthia Gauthier, responsable de conducir el icónico “Lucas Stabilizer”, y quienes abren más las puertas para que chicas y adultas se atrevan a cautivar a miles detras de los volantes.

“Traten cosas que te dan un poco de miedo. Todos pensamos que ‘hoy lo puedo hacer, pero lo dejo para después’. La primera vez que vi un ‘Monster Truck’ no me encantaba la idea, pero cuando los vi correr fue otra sensación. Ahora, estando detrás del volante es otra emoción, me encanta hablar sobre cómo lo disfruto y si algún día una chica nos ve a cualquiera de las tres guiar, que diga ‘yo también puedo’ ”, manifestó.

Nock se enfrentará a otros siete conductores del “Monster Jam” en una noche que promete mucho ruido, mucha energía y mucha diversión a los que asistan. Cada participante tendrá que darle al máximo en una impresionante carrera, y luego mostrar su ingenio y creatividad en las categorías Freestyle, Skills, Donuts.

El público será el jurado de las competencias, donde podrán elegir cuáles de los camiones fueron los mejores de la noche.

“Ojalá voten por mí, ¿no?”, expresó Nock, entre risas.

Los espectadores podrán disfrutar también del “Pit Party” de Monster Jam, donde podrán ver de cerca los enormes camiones, conocer a los conductores y equipos favoritos, obtener autógrafos, tomarse fotos, entre otras actividades sorpresas el sábado 2 y domingo 3 de noviembre en funciones matutinas.

Los boletos para el “Monster Jam” se encuentran disponibles en Ticketera.