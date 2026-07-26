Luego de seis años fuera del aire, “Antes de que salga la luna”, uno de los programas más recordados por la audiencia de Allegro 91.3FM, regresa con una nueva temporada a partir del 8 de agosto bajo la conducción de Joel Rivera.

El espacio se transmitirá todos los sábados y domingos, de 6:00 a 8:00 p.m., manteniendo la esencia que conquistó a miles de oyentes y presentando una propuesta renovada para las nuevas generaciones. La transmisión se realizará en cadena a través de Allegro 91.3FM, 940AM San Juan, Amor 90.9FM en el oeste, Radio Prócer 1380AM y 98.5FM en la zona central.

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La idea original nació en mayo de 2012 bajo la visión creativa del propio Rivera, quien entonces se desempeñaba como vicepresidente de Radio de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR). Su objetivo fue crear un espacio distinto dentro de la radio puertorriqueña dedicado a quienes disfrutan de la música de excelencia y desean descubrir sonidos, culturas e historias que trascienden las tendencias comerciales.

Desde su primera transmisión, el programa se distinguió por una cuidada selección de world music, jazz, música clásica, ópera, folclore y otras expresiones de gran valor artístico, acompañadas de contexto y relatos que enriquecían la experiencia del oyente. Al aire hasta 2019, dejó una huella profunda entre la audiencia de Allegro 91.3FM y se convirtió en una de las producciones más apreciadas de la emisora por su propuesta cultural, su calidad musical y su estilo elegante de presentación.

“Este programa nació del deseo de demostrar que la radio también puede ser un espacio para descubrir, aprender y emocionarse a través de la música. Regresar con este proyecto representa una enorme satisfacción y una oportunidad para reencontrarnos con quienes lo hicieron suyo desde el primer día, además de abrir las puertas a una nueva generación de oyentes”, expresó Rivera.

En esta nueva etapa, el programa incorpora nuevas producciones musicales, artistas contemporáneos y contenidos que siguen promoviendo el intercambio cultural a través de la música. Cada edición ofrecerá un recorrido por distintos géneros y países, creando una experiencia sonora que invita a viajar sin salir de casa.

El regreso de “Antes de que salga la luna” reafirma el compromiso de Allegro 91.3FM con la difusión de propuestas culturales y musicales de excelencia, ofreciendo a la audiencia un espacio donde convergen la sensibilidad artística, la diversidad musical y el placer de escuchar buena radio.